Pesona Diwali 2024 di Little India: Ritual, Cita Rasa, dan Cahaya yang Menyala di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Diwali atau Deepavali 2024 akan menjadi momen spesial bagi warga Singapura. Terutama di Little India, di mana perayaan berlangsung penuh warna dan kemeriahan. Festival yang mengusung tema kemenangan cahaya atas kegelapan ini akan dimulai pada 29 Oktober dan berakhir pada 3 November 2024. Setiap tahunnya, suasana di kawasan ini menjadi lebih hidup, dengan berbagai dekorasi lampu yang memukau dan tradisi unik yang menarik perhatian pengunjung.

Little India, salah satu kawasan budaya tersibuk di Singapura, menyuguhkan rangkaian acara menarik selama Diwali. Pengunjung bisa merasakan suasana semarak dengan hadirnya bazar penuh warna yang menjual aneka pernak-pernik dan pakaian tradisional, serta makanan khas India yang lezat. Pasar makanan di sekitar Clive Street dan Serangoon Road, misalnya, menawarkan berbagai hidangan tradisional, mulai dari manisan hingga makanan pokok Diwali seperti diya atau lampu tanah liat yang biasa digunakan dalam ritual keagamaan.

Selain bazar dan makanan, prosesi Silver Chariot dan ritual Theemithi atau Thimithi juga menjadi daya tarik tersendiri. Ritual Thimithi, yang sudah dilakukan sejak tahun 1840 di Kuil Sri Mariamman Singapura, melibatkan para penyembah yang berjalan di atas bara api untuk menghormati Dewi Dropadi. Praktik ini memiliki makna spiritual yang mendalam, dan menjadi bagian dari ritual yang menceritakan kembali kisah Mahabharata selama lebih dari dua bulan.

Little India juga mendekorasi mural warna-warni dan patung-patung yang melambangkan kemakmuran dan kemenangan, memberikan pengalaman visual yang memikat bagi wisatawan. Acara besar yang diselenggarakan oleh Little India Shop Owners and Heritage Association atau LISHA semakin melengkapi kemeriahan, termasuk upacara penyalaan lampu, demo memasak, perburuan harta karun, dan tur bus untuk mengajak wisatawan mengenal lebih dekat budaya India di Singapura.

Untuk berbelanja, Festival Village Deepavali di Campbell Lane adalah tempat yang ideal. Pasar ini dipenuhi dengan aneka barang khas Diwali, mulai dari lampion, pakaian tradisional, hingga pernak-pernik dekoratif lainnya. Para pengunjung juga dapat membeli manisan tradisional dan bingkisan untuk dibagikan kepada keluarga atau teman, menjadikannya tempat yang tepat untuk mencari suvenir khas Deepavali.

Pengalaman Diwali di Singapura tidak hanya tentang menikmati keramaian, tetapi juga memahami makna festival ini. Melihat rangoli atau kolam, pola indah yang terbuat dari bubuk warna-warni, menjadi bagian dari tradisi yang menunjukkan penghormatan terhadap tamu dan kesejahteraan. Pola-pola ini menghiasi area Little India, menambah semarak perayaan dengan keindahan visual yang ikonik.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali merayakan Diwali di Singapura, menginap di sekitar Little India adalah pilihan terbaik untuk merasakan atmosfer festival ini secara langsung. Dengan lampu-lampu yang gemerlap dan berbagai acara budaya yang menarik, Diwali di Singapura menawarkan pengalaman unik yang tak terlupakan.

