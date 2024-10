4 Aktivitas Liburan Buat yang Pertama Kali ke Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi yang sedang pertama kali ingin liburan ke luar negeri, Singapura bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat. Selain durasi penerbangannya yang tidak terlalu lama, wisatawan akan merasakan suasana yang benar-benar berbeda di Singapura. Namun sebelum bepergian jangan lupa mempersiapkan beberapa hal penting, seperti dokumen, waktu keberangkatan, tiket penerbangan, hingga pemilihan moda transportasi dan akomodasi.

Singapura menawarkan beragam destinasi wisata. Mulai dari pengalaman menjelajah kawasan budaya, menikmati keindahan alam dan lanskap yang modern, bermain di taman hiburan yang hanya satu-satunya di Asia Tenggara, hingga mencoba beragam kuliner lokal.

Supaya liburan pertama kali ke luar negeri berkesan, berikut ini beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di Singapura, seperti yang direkomendasikan The Standar Hotel Singapore, melalui keterangan tertulis.

1. Mengenal ragam budaya

Setiap sudut Singapura memiliki ragam budaya yang kental dan terjaga. Warga lokalnya bahkan bisa berbicara menggunakan hahasa yang berbeda-beda karena negara ini memiliki 4 bahasa resmi yang digunakan sehari-hari yaitu Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil.

Terdapat beberapa kawasan ramah turis yang berlokasi dan memiliki nuansa kental dengan kebudayaan tertentu. Misalnya kalau tertarik dengan budaya peranakan dapat mengunjungi kawasan Chinatown, ada pula Haji Lane yang popular dengan suasana Timur Tengah, hingga Little India yang menjadi salah satu kawasan paling semarak di Singapura karena dipenuhi deretan kios makanan dan toko-toko.

2. Menikmati keindahan alam dan lanskap kota yang modern

Seluruh bagian Singapura dihiasi dengan berbagai spesies pohon, bunga serta taman hijau sehingga negara ini disebut juga sebagai Garden City. Bagi pecinta tumbuhan dan bunga-bunga, Gardens by the Bay tidak boleh terlewatkan. Disini terdapat Flower Dome, rumah kaca terbesar di dunia yang berukuran 1,28 hektar yang dipenuhi beragam spesies tanaman dan bunga berwarna-warni.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berjalan sedikit keluar dari area Gardens by the Bay, Anda akan melihat Dragonfly Lake dan Kingfisher Lake, danau buatan dengan banyak pepohonan serta pemandangan lanskap kota Singapura yang megah.

3. Bersenang-senang di Universal Studio Singapore

Universal Studio Singapure atau yang biasa disingkat dengan USS adalah taman hiburan milik Universal Studio pertama dan satu-satunya yang berlokasi di Asia Tenggara. Terdapat beragam wahana memacu adrenalin, pertunjukan interaktif, dan berbagai atraksi menarik bertemakan film blockbuster dan serial televisi terkenal favorit Anda dan keluarga.

Luangkan waktu satu hari khusus untuk mengunjungi USS. Supaya bisa menikmati 6 zona dengan tema yang berbeda yang sayang untuk dilewatkan, yaitu The Lost Worlds, Far-Far Away, Ancient Egypt, Hollywood, New York, dan Sci-Fi City. Termasuk, Minion Land yang akan dibuka pada tahun 2025.

4. Mencicipi ragam kuliner lokal

Liburan ke mana pun, tak lengkap jika tidak mencicipi kuliner lokalnya. Di Singapura, terdapat beberapa pusat makanan yang disebut hawker centre. Ada beberapa pilihan hawker centre yang menjadi favorit warga karena kulinernya beragam serta harganya yang terjangkau yaitu Maxwell Food Centre, Newton Food Centre, dan Lau Pa Sat. Sedangkan nakanan lokal yang wajib dicoba di hawker center adalah Tian Tian Chicken Rice dan kue Tapioka Xing Xing.

Pilihan editor: 4 Hal yang Perlu Diketahui Pelancong sebelum Liburan ke Singapura