Jakarta Coffee Week 2024 Selebrasi untuk Pelaku Industri, Barista hingga Penikmat kopi

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Coffee Week atau Jacoweek 2024 akan kembali digelar pada 1-3 November 2024 di Hall 4 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Hendri Kurniawan, Co-Founder Jakarta Coffee Week, mengungkapkan, Jacoweek memilki misi menjadi platform mempertemukan komunitas, petani, hingga pelaku industri kopi dan F&B lokal atau pun internasional.

Tahun ke-9 Jacoweek ini mengangkat tema, "Celebration". Tema ini sebagai apresiasi kepada pelaku industri, barista hingga penikmat kopi, yang saling mendukung terhadap kemajuan industri kopi Indonesia. Termasuk mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan kopi dunia.

"Tepat 21 tahun lalu (2003), untuk pertama kalinya Indonesia mengikuti kejuaraan barista dunia dan kini juara utama kompetisi barista dunia, dipegang oleh Indonesia. Inilah semangat selebrasi yang ingin kami bawa dan sebarkan untuk kemajuan kultur kopi spesialti Indonesia melalui perhelatan Jacoweek 2024," katanya dalam keterangan tertulis.

Semakin meningkatnya popularitas kopi asal Indonesia juga ditandai dengan peningkatan permintaan kopi robusta dari luar negeri. Menurut Badan Pusat Statistik, kopi robusta khususnya yang tidak digongseng atau tidak digoreng tanpa minyak, masih menjadi komoditas ekspor kopi yang dominan sepanjang Januari-September 2024.

Tahun ini, Jacoweek 2024 juga akan menghadirkan berbagai aksi seru, kolaborasi inovatif, dan beragam eksibisi dari pelaku industri kopi Indonesia. Salah satu kolaborasi sinergis, Jacoweek juga turut antusias menyambut World of Coffee Jakarta yang akan diadakan di Indonesia untuk pertama kalinya, pada Mei 2025 mendatang dan diselenggarakan secara resmi oleh SCAI (Specialty Coffee Association of Indonesia).

Daryanto Witarsa selaku Chairman of Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), mengatakan konsistensi Jacoweek sebagai pioneer coffee exhibiton di Indonesia, turt mendukung kemajuan industri kopi spesialti.

"Harapan kami, dengan menjadi tuan rumah dari World of Coffee Jakarta, nama Indonesia akan semakin harum di mata dunia, dimana bukan hanya kualitas kopinya saja yang diakui namun juga para talenta berbakat yang ada di industri kopi ini,” katanya.

Acara menarik di Jacoweek 2024

Jacoweek 2024 akan menampilkan lebih dari 168 brand kopi dan teh, baik lokal maupun internasional. Termasuk pemenang penghargaan, ahli kopi, produsen, dan distributor mesin kopi dan teh, serta petani kopi dari seluruh Indonesia. Tahun ini juga akan digelar lima kategori kompetisi yang menarik dan menantang, yaitu Tarung Tiga, Nordic Roasting Challenge, Iron Tongue, Indonesia Coffee in Good Spirits Championship, dan Jacoweek Cup of The Year.

Tak hanya itu, sebagai bagian dari konsep ‘Celebration’, perhelatan ini akan menghadirkan Coffee Bar experience, dimana pengunjung berkesempatan menikmati kopi yang dibuat langsung oleh para coffee champion yang telah menjuarai berbagai kompetisi kopi nasional ataupun internasional.

Serlina Sari Wijaya, Senior Vice President Digital Marketing Group - Bank Mandiri, berharap Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2024 diharapkan dapat membuka peluang baru bagi industri kopi Indonesia yang memiliki potensi besar. "Sebagai pendukung utama, akan sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan industri serta pelaku usaha kopi melalui acara ini sehingga dapat terus meningkatkan kualitas kopi Indonesia," katanya.

