Menjelajahi Rumah Hantu Delia Deetz Beetlejuice Beetlejuice di New Jersey

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar Beetlejuice Beetlejuice kini bisa menjelajahi kediaman Delia Deetz. Dirancang masih sama seperti Deetz meninggalkannya, rumah tersebut akan membawa pengunjung merasakan pengalaman mistis. Diselimuti kain hitam sebagai tanda berkabung, tapi juga penuh dengan kenangan akan suami tercinta, termasuk karya seni yang berharga.

Delia Deetz mengundang penggemarnya mulai tanggal 16 hingga 27 November 2024. Ada 10 sesi dengan durasi masing-masing tiga jam, dan maksimal enam tamu per sesi. Mesk tidak menawarkan menginap, pengunjung tetap dapat merasakan petualangan dunia lain.

Melalui keterangan tertulis Airbnb, Delia Deetz meninggalkan pesan yang berisi undangan menjelajahi rumah megahnya. "Jadi, datanglah untuk mengagumi karya saya selama hidup dan berkaryalah dengan sungguh-sungguh dalam kelas seni pertama dari dunia lain. Namun, berhati-hatilah dengan pengacau nakal di loteng!” katanya.

Pengalaman yang didapatkan pengunjung

Saat tiba, asisten Delia yang setia akan mengantar pengunjung masuk. Jangan ragu untuk menjelajahi dan menikmati keindahan kreativitas Delia dan karya seni yang menakjubkan. Karya seni ini mengingatkan pada film baru dan pendahulunya di tahun 1988.

Jika memilih untuk menjelajahi loteng, luangkan waktu untuk melihat figur Winter River yang dibuat oleh keluarga Maitland. Bahkan Delia menganggap itu cukup mengesankan, meskipun terlihat sedikit suram.

Rumah Deliat Deetz Beetlejuice Beetlejuice. (dok. Airbnb/Emily Shur)

Jika menyebut “namanya”, bersiaplah untuk beberapa hal aneh yang akan terjadi. Mungkin akan merasa terjebak di Kehidupan Setelah Kematian. Lalu ikuti cahaya hijau yang bersinar ke Ruang Tunggu, di mana orang-orang yang baru saja meninggal berada.

Setelah keluar dari Ruang Tunggu, akan berada di di lorong yang membingungkan. Bisa mengintip melalui lubang kunci, tetapi jangan buka pintu apa pun kecuali ingin berada dalam bahaya dimakan ulat pasir atau terjebak di tempat favorit iblis, Neraka Dante.

Setelah petualangan dunia lain, Delia menyiapkan kelas seni yang tak terlupakan di mana Anda bisa mengekspresikan ketakutan.Tapi, sebelum larut malam, asisten Delia akan meminta pengunjung untuk meninggalkan rumah tersebut.

Cara pemesanan

Bagi para pemburu hantu, penggiat seni, dan penggemar setia bisa memesan atau mempelajari lebih lanjut melaui website Airbnb. Pemesanan telah dibuka pada 23 Oktober pukul 22:00 WIB dan ditutup pada 4 November pukul 01:59 WIB. Pemesan harus berusia 18+ dan tamu yang akan ikut harus berusia 13+. Semua pengunjung bertanggung jawab atas perjalanan mereka sendiri ke dan dari Hillsborough Township, New Jersey.

Penggemar yang memesan Haunt the Beetlejuice House juga akan mendapatkan penginapan satu malam di Airbnb yang terletak di Princeton, New Jersey tanpa biaya tambahan. Tapi bertanggung jawab atas perjalanan mereka sendiri ke dan dari Princeton, New Jersey.

