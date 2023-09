New Jersey Punya Kuil Hindu Terbesar di Luar India, Dibangun oleh 12.500 Sukarelawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - New Jersey, Amerika Serikat (AS), bakal punya kuil Hindu terbesar di dunia yang dibangun di luar India pada era modern ini. Kuil tersebut rencananya diresmikan pada 8 Oktober 2023.

Terletak sekitar 60 mil atau sekitar 96,5 kilometer di selatan Times Square New York atau 180 mil atau sekitar 290 kilometer di utara Washington DC, kuil BAPS Swaminarayan Akshardham di Robbinsville di New Jersey dibangun oleh lebih dari 12.500 sukarelawan dari seluruh AS selama 12 tahun dari 2011 hingga 2023.

Kuil Akshardham, yang terkenal sangat besar, membentang seluas 183 hektare, saat ini menarik ribuan pengunjung setiap hari. Para pengunjung ini termasuk umat Hindu dan orang-orang dari berbagai agama dari seluruh negeri, berkumpul menjelang peresmian resminya.

Dirancang sesuai kitab suci Hindu kuno

Dirancang sesuai dengan kitab suci Hindu kuno, kuil ini menampilkan elemen desain yang berakar pada warisan budaya India yang kaya. Terdapat 10.000 patung yang menakjubkan serta ukiran rumit yang menggambarkan alat musik dan bentuk tarian India.

Dari segi ukuran, kuil ini mungkin yang terbesar kedua di dunia, setelah Angkor Wat di Kamboja.

Kompleks Kuil Angkor Wat, yang dibangun pada abad ke-12, berdiri sebagai kuil Hindu terbesar di dunia, luasnya mencapai 500 hektare dan mendapat pengakuan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Lalu, Kuil Akshardham di New Delhi, dibuka untuk umum pada bulan November 2005, menempati lahan yang lebih sederhana yaitu 100 hektare.

Diukir pengrajin India

Menurut laporan, kuil megah ini merupakan penghormatan kepada Bhagwan Swaminarayan, seorang pemimpin spiritual Hindu abad ke-19 yang dihormati. Pembangunannya terinspirasi oleh penerus spiritual ke-5, Pramukh Swami Maharaj.

Pembangunan kuil ini dimulai pada 2015, sedangkan peresmian dijadwalkan pada 8 Oktober 2023.

Kuil ini dibangun dengan batu-batu dari berbagai wilayah di Eropa dan diangkut ke India, untuk pengerjaan yang rumit. Potongan-potongan batu tersebut kemudian diangkut ke Amerika Serikat. Kelompok sukarelawan, dipandu oleh pengrajin terampil dari India, pun berkolaborasi untuk membuat kuil tersebut.

Di dalam kuil, terdapat pahatan batu kompleks dan patung-patung yang menggambarkan warisan musik, tari, dan seni pertunjukan India yang tak lekang oleh waktu. Selain itu, mereka memberikan penghormatan kepada orang bijak, orang suci, dan pemimpin spiritual yang dihormati yang telah memberikan kontribusi besar bagi India dan Hinduisme.

TIMES OF INDIA

