Berlangsung 2 Pekan, Sleman Creative Week 2024 Diwarnai Festival Film Hingga Bedog Art Festival

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pekan kreatif Sleman Creative Week bakal digelar selama dua pekan lebih di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 hingga 27 Oktober 2024. Acara yang diinisiasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman itu menyebar event di empat lokasi berbeda di Kabupaten Sleman.

Gelaran yang bersamaan perayaan Bulan Ekonomi Kreatif bulan Oktober itu, wisatawan dan masyarakat bisa mengikuti setiap event sesuai jadwal ditentukan.

Seperti 12-14 Oktober ada kompetisi layang layang Ngaran Kite Festival, lalu 19 Oktober ada pertunjukan stand up comedy dan pemutaran film di Taman Kuliner Condongcatur. Kemudian tanggal 23 sampai 27 Oktober ada International Biennale Puppet Festival di Kampung Media Resort dan 26 Oktober ada Bedog Art Festival di Studio Banjarmili.

Bedog Arts Festival sendiri merupakan pergelaran seni tahunan yang tahun ini memasuki gelaran ke 14. Dari tahun ke tahun yang menjadi kekhasan pertunjukan seni tradisi dan kontemporer yang mendatangkan seniman lokal dan luar negeri ini karena menjadikan sungai Bedog sebagai panggung utamanya.

Kali Bedog, nama sungai di Dusun Kradenan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta disematkan menjadi nama pertunjukkan. Sisi sungai yang menjadi panggung itu berada di bawah Studio Banjarmili yang dikelola seniman dan koreografer tari, Martinus Miroto.

Festival layang layang Ngaran Kite Festival nengawali gelaran pekan kreatif Sleman Creative Week 2024 di Sleman, Yogyakarta, Minggu, 13 Yogyakarta 2024. Dok.istimewa

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sleman Creative Week kini menghadirkan beberapa kompetisi. Di antaranya lomba cipta karya tari tingkat SD, kompetisi film tingkat SMP, SMA/SMK, dan lomba stand up comedy.

Penjabat sementara Bupati Sleman, Kusno Wibowo mengatakan Sleman Creative Week menjadi ruang menemukan ide-ide baru yang out of the box dalam memacu geliat pariwisata di Sleman lebih berwarna.

“Ide ide baru untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman harus terus digali agar dinamika event yang ada terus hidup,” kata Kusno.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid mengatakan, Sleman Creative Week sengaja memasukkan unsur unsur event baru dalam penyelenggaraan. Misalnya kompetisi film pada ajang ini hadir pasca Sleman ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia 2023 yang menyasar sub sektor film, animasi dan video.

