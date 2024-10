10 Event di Singapura Hingga Akhir Tahun, The World of Studio Gibli, Singapore Marathon hingga Comic Con

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun 2024, Singapura menawarkan beragam acara menarik. Mulai dari festival makanan, pameran seni, pameran budaya pop, hingga aktivitas olahraga. Baik bersama keluarga, teman atau komunitas, liburan akhir tahun di Singapura akan lebih berwarna.

Singapore Tourism Board melalui keterangan tertulis menyampaikan acara-acara menarik yang akan digelar di Singapura menjelang akhir tahun hingga menyambut tahun baru 2025. Dimulai dari pameran instalasi cahaya, Singapore Food Festival, Singapore Comic Con hingga Marina Bay Singapore Countdown 2025.

Berikut ini detail 10 acara di Singapura yang akan segera berlangsung hingga akhir tahun 2024.

1. Illumi in Singapore

Illumi, instalasi pencahayaan, suara dan multimedia menerangi Marina Bayfront Singapura mulai 13 September 2024. Instalasi ini sekaligus menandai debut internasional acara yang pertama kali diluncurkan di Kanada. Beberapa instalasi yang ditampilman termasuk pohon bercahaya tertinggi di dunia berjudul 'Tree of Lights' setinggi 47 meter, komidi putar yang mempesona, serta sembilan segmen berbeda yang dipenuhi dengan animatronik yang hidup dan ribuan instalasi yang diterangi dengan 20 juta lampu LED. Instalasi yang unik ini menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bersama keluarga.

2. Singapore Food Festival

Selama Oktober 2024, wisatawan dapat menikmati pesta kuliner di Singapore Food Festival. Pecinta kuliner dapat menjelajahi beragam santapan lokal dan internasional, dengan festival pop-up unik yang menampilkan menu inovatif juga hidangan tradisional favorit. Acara bertema khusus yang diadakan di berbagai tempat ternama seperti Yantra, ATLAS, Flowerhill, dan The Villa, akan mengajak para pengunjung untuk menyelami kisah di balik hidangan yang disajikan. Setiap minggu akan diumumkan acara baru, sehingga menjanjikan cita rasa yang kaya dan mengesankan dari hidangan terbaik yang ditawarkan Singapura.

3. The World of Studio Ghibli

Pameran The World of Studio Ghibli pertama di Singapura siap menyapa para penggemarnya mulai 4 Oktober 2024 hingga 2 Februari 2024. Berlokasi di ArtScience Museum, Marina Bay Sands, pameran ini mengajak penggemar bertemu dengan karakter favorit mereka dari 11 film karya Studio Ghibli yang paling dikenal. Wisatawan dapat menyelami adegan ajaib dari My Neighbour Totoro, Kiki’s Delivery Service, Howl’s Moving Castle, Princess Mononoke, dan masih banyak lagi, melalui panggung teatrikal serta instalasi dan aktivitas seni interaktif.

4. Monet Inside

Monet Inside, pameran seni imersif yang membawa pengunjung ke dalam dunia Claude Monet. Pameran ini akan berlangsung di daerah Bugis, tepatnya di Parkview Square, 600 North Bridge Rd, Singapura, mulai 4 Oktober 2024 hingga 23 Februari 2025. Pameran ini mengajak pecinta seni menjelajahi kehidupan dan warisan pelukis ikonis asal Prancis ini, mulai dari awal kariernya sebagai seniman karikatur, hingga menciptakan karya impresionis terpenting dalam sejarah melalui proyeksi 360 derajat yang memukau dan instalasi interaktif. Termausk kisah hidup Monet yang akan diceritakan selama pameran oleh sahabat dekatnya, Paul Durand-Ruel.

5. UltraLuxe Singapore

Bagi yang mencari kemewahan, UltraLuxe Singapore dapat menjadi tujuan utama. Acara eksklusif ini menyatukan merek dan pengalaman terbaik, mulai dari mencicipi hidangan gourmet hingga perhiasan kelas atas dan peragaan busana yang sedang tren. UltraLuxe Singapore akan dibagi menjadi dua segmen selama sepuluh hari, yaitu Edisi I (4 - 8 Oktober) dan Edisi II (9 - 13 Oktober) yang menampilkan 12 pameran tematik selama 10 hari, yang digelar di TENT yang ikonis di Ngee Ann City Civic Plaza di Orchard Road.

