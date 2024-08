Destinasi Hiburan Malam di India, dari Mumbai hingga Bengaluru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - India terkenal sebagai destinasi yang kaya akan sejarah dan budaya. Banyak wisatawan yang mengunjungi India untuk kesejahteraan dan spiritual. Seperti negara lainnya, India juga memiliki kehidupan malam yang beragam.

Pecinta pesta dapat menemukan beragam tempat hiburan malam di India. Mulai dari klub malam penuh warna dan bar modern hingga lounge santai dan pertunjukan budaya. Seperti dilansir dari laman Times of India, berikut ini destinasi hiburan malam terbaik di India.

1. Mumbai

Mumbai salah satu kota besar di India yang selalu ramai, bahkan tidak pernah tidur. Secara harafiah benar-benar tidak pernah sepi. Mumbai terkenal dengan klub malam kelas atas, bar yang ramai, dan pub tepi pantai. Daerah seperti distrik Colaba dengan klub-klub trendi seperti Tryst, Kitty Su, dan Pali Village Café cukup populer di kalangan pecinta pesta. Kalau ingin menikmati suasana yang lebih santai, pergilah ke Marine Drive dengan beberapa kafe dan bar tepi pantai yang lucu dengan pemandangan Laut Arab yang menakjubkan.

2. Delhi

Terdapat beragam pilihan hiburan malam menarik dengan perpaduan tradisi dan modernitas di ibu kota India, Delhi. Ada juga beberapa klub malam keren dengan pertunjukan budaya tradisional. Kawasan Desa Hauz Khas terkenal dengan bar dan klubnya seperti Social, Raasta, dan The High Spirits Café. Connaught Place adalah kawasan ramai lainnya dengan berbagai bar dan pub, termasuk The Imperial dan Lord of the Drinks.

3. Bengaluru

Bengaluru dikenal sebagai Ibukota Pub India dan terkenal dengan suasana bar dan pabrik bir mikro yang berkembang pesat. Kota ini menawarkan banyak pilihan untuk keluar malam yang menyenangkan. Koramangala dan Indiranagar adalah kawasan populer dengan pub trendi dan pabrik bir mikro seperti Toit, Arbor Brewing Company, dan The Humming Tree.

4. Goa

Di kawasan pesisir Goa, terkenal dengan suasana pesta yang meriah, dari pesta pantai, kelab yang ramai, hingga pesta pantai yang santai. Misalnya di tempat-tempat seperti Pantai Baga, Pantai Anjuna, dan Pantai Calangute. Klub-klub seperti Tito's, Mambo's, dan Shiva Valley menyelenggarakan pesta-pesta seru yang berlangsung hingga fajar. Kalau ingin pengalaman yang lebih santai, nikmati matahari terbenam di gubuk tepi pantai seperti Cafe Alchemia atau Sunset Beach Bar.

5. Pune

Hiburan malam Pune merupakan perpaduan energi muda dan pesona tradisional. Kota ini menawarkan banyak klub dan bar, khususnya di sekitar FC Road dan Pashan. Tempat-tempat seperti Penthouze Nightclub, High Spirits Café, dan The 1 Lounge Bar populer di kalangan anak muda.

6. Hyderabad

Hyderabad menawarkan perpaduan sempurna antara pengalaman hiburan malam tradisional dan kontemporer. Kawasan Banjara Hills dan Jubilee Hills di kota ini terkenal dengan bar dan lounge kelas atas seperti Sky Lounge, The Fisherman’s Wharf, dan Kismet.

