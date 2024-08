Cara Membersihkan Koper Bagian Luar dan Dalam

Menurut, ahli mikrobiologi, Jason Tetro, membersihkan dengan sabun dan air dapat menjaga koper tetap bersih dan aman. Selain itu juga dapat menggunakan disinfektan. Biarkan produk tersebut di permukaan selama minimal tiga menit.

Pendekatan sabun dan air dapat digunakan untuk koper bercangkang keras maupun lunak. Meskipun mungkin harus menggunakan lebih sedikit air jika bagian luar koper terbuat dari kain. Seperti disarankan Patrich Richardson, penulis “House Love: A Joyful Guide to Cleaning, Organizing, and Loving the Home You're In.

“Saya celupkan handuk ke dalam campuran sabun cuci piring dan air, lalu saya lap saja. Lalu saya ambil handuk lain dengan air bersih dan lap lagi untuk membilasnya," katanya.

Kalau ada noda yang sangat terlihat akan memerlukan perawatan ekstra. Misalnya dengan larutan pembersih serbaguna dan kain mikrofiber yang lembap. Setelah dibersihkan letakkan koper di luar agar cepat kering jika cuaca sedang hangat, atau biarkan saja di dalam rumah sebentar sebelum menyimpannya.

Bagian dalam koper

Tidak hanya bagian luar, bagian dalam koper juga harus dibersihkan. Menurut Jamie Adams, cara terbaik adalah dengan menggunakan pengering rambut atau penyedot debu genggam untuk menghilangkan kotoran atau pasir yang mungkin mengendap di bagian bawah koper. Kemudian gosok bagian dalam dengan kain mikrofiber yang dibasahi sabun.