Apa Pentingnya Membersihkan Koper Setelah Pulang Liburan?

Sementara menurut ahli mikrobiologi, Jason Tetro, barang bawaan bisa bisa menjadi sarang penyebaran infeksi. Sebab itu, membersihkan barang bawaan saat kembali ke rumah bukan hanya tentang menjauhkan kotoran, tetapi juga tentang melindungi kesehatan dengan menangkal bakteri dan patogen berbahaya lainnya.

"Apa yang ada di pegangan itu yang berpotensi membuat Anda sakit? Anda tidak akan tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Jadi, yang terbaik adalah mengambil tindakan pencegahan dan memastikan bahwa Anda tidak membahayakan diri sendiri. Barang bawaan menyentuh segala sesuatu selama perjalanan, jadi hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menjaga permukaannya tetap bersih dan aman," katanya.

Selain bagian luar, bagian dalam koper juga bisa kotor. Termasuk sepatu dan pakaian yang dipakai dapat membawa kotoran dan bakteri, hingga serangga ke dalam koper. Influencer, Jamie Adams, menyarankan untuk memberishkan bagian dalam koper usai membongkar barang bawaan setelah perjalanan.

Manfaat lainnya membersihkan bagian dalam dan luar koper tak hanya melindungi kesehatan, tapi juga akan menjaganya kondisi koper tetap baik, dengan begitu dapat dan membantu memperpanjang umur koper. Seperti yang diungkapkan Patric Richardson, penulis “House Love: A Joyful Guide to Cleaning, Organizing, and Loving the Home You're In,” bahwa koper adalah sebuah investasi maka harus dijaga dengan baik.