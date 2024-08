Adakah Tanggal Merah di Akhir Agustus Ini? Berikut Informasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengatur hari libur dan tanggal merah untuk bulan Agustus 2024. Memasuki akhir bulan, banyak orang bertanya-tanya apakah masih ada hari libur nasional atau tanggal merah yang tersisa di bulan Agustus?

Banyak masyarakat memanfaatkan tanggal merah atau hari libur untuk pergi berlibur atau sekedar istirahat dari rutinitas. Untuk memastikan apakah ada tanggal merah di akhir Agustus ini, cek daftar hari libur dan cuti bersama bulan Agustus 2024.

Tanggal Merah dan Hari Libur Bulan Agustus 2024

Tanggal merah bulan Agustus diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023. Menurut SKB tersebut, di bulan Agustus 2024 hanya ada satu tanggal merah saja yakni pada tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan RI.

Namun, setelah tanggal 17 Agustus, tidak ada lagi tanggal merah atau hari libur nasional yang jatuh di bulan ini, terutama di akhir bulan. Dengan kata lain, mulai dari tanggal 18 Agustus hingga 31 Agustus 2024, semua hari adalah hari kerja atau hari biasa tanpa ada hari libur nasional yang ditetapkan.

Meski begitu, Anda masih bisa memanfaatkan akhir pekan untuk beristirahat dan berkegiatan bersama keluarga serta teman-teman. Berikut adalah daftar hari libur akhir pekan Agustus 2024.

Sabtu, 24 Agustus 2024: Libur akhir pekan

Minggu, 25 Agustus 2024: Libur akhir pekan

Sabtu, 31 Agustus 2024: Libur akhir pekan

Tanggal Merah dan Hari Libur 2024 yang Masih Tersisa

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Masih merujuk pada SKB 3 Menteri, di sepanjang tahun 2024 ini pemerintah telah menetapkan hari libur sebanyak 27 hari. Jumlah tersebut terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 cuti bersama.

Hingga Agustus, masyarakat sudah menikmati 23 hari libur. Itu artinya masih ada 3 hari libur yang masih tersisa.

Setelah hari libur nasional 17 Agustus, masih ada beberapa tanggal merah dan hari libur di 2024. Berikut ini adalah rincian lengkap daftar hari libur yang masih tersisa.

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari raya Natal

Pilihan Editor: Bali Punya Banyak Hari Libur, Kenapa?