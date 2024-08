NYC Broadway Week Kembali Digelar Ada 23 Pertunjukan yang Ditampilkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NYC Boadway Week kembali digelar mulai 3 hingga 15 September 2024. Program dua kali setahun ini juga disertai dengan penjualan tiket 2 For 1. Ada dua 23 pertunjukan Broadway yang akan digelar termasuk 10 peserta baru.

Nancy Mamman, CMO dan CEO Interim New York City Tourism + Conventions, mengatakan program yang berlangsung sejak tahun 2011 ini merayakan semangat dan kreativitas teater langsung yang hanya ada di New York City.

"Kami menawarkan kesempatan kepada pengunjung dan penduduk lokal untuk menikmati pertunjukan teater utama dunia dengan harga yang terjangkau dua kali setahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 19 Juli 2024.

Times Square – Broadway New York City | Lucia Vazquez

NYC Broadway Week diproduksi oleh New York City Tourism + Conventions yang bermitra dengan The Broadway League. Sejak diluncurkan pada musim dingin 2011, NYC Broadway Week telah menjual lebih dari 2,4 juta tiket secara kumulatif, dengan menghasilkan pendapatan lebih dari US$170 juta atau sekitar Rp 2,4 triliun.

President Sementara The Broadway League, Jason Laks, mengatakan sebanyak 23 pertunjukan Broadway dalam program tahun ini terus menyoroti keberagaman dan inovasi yang ditawarkan Broadway dan pertunjukan langsung.

Aladdin Broadway – New York City | Evan Zimmerman © Disney

“Selama lebih dari satu dekade, kolaborasi ini menawarkan kesempatan kepada penggemar teater di seluruh dunia untuk menghadiri berbagai musikal dan drama Broadway dengan harga terjangkau," ujarnya.

Beberapa daftar pertunjukan NYC Broadway Week edisi musim gugur 2024 meliputi Romeo & Juliet, Aladdin, Back to the Future, Chicago, The Great Gasby, Hadestown, Hamilon, Harry Potter and the Cursed Child, Hell's Kitchen, The Hills of California, Job, The Lion King, MJ the Musical, Moulih Rouge! The Musical, The Notebook, Once Upon a Mattress, The Roommate, Six The Musical, Stereophonic, Suffs, Water for Elephants and Wicked.

