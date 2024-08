3 Destinasi Favorit Taylor Swift di Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift sedang melanjutkan konser The Eras Tour di London, Inggris. Dia dijadwalkan akan menggelar lima pertunjukan di Stadion Wembley, London, mulai 15, 16, 17, dan 19-20 Agustus 2024. Penyanyi 34 tahun itu telah menulis lirik tentang beberapa destinasi favoritnya di Inggris, dari pub hingga penginapan berhantu.

Taylor pernah menjalin hubungan dengan aktor Inggris, Joe Alwyn dan penyanyi Harry Styles beberapa waktu lalu. Meski telah lama berpisah, kecintaannya yang abadi terhadap Inggris terus berlanjut. Berikut ini beberapa destinasi favoritnya di Inggris.

1. London

Baca juga: Chatbot Grok Milik Elon Musk Banjiri X dengan Gambar AI Kontroversial

Lagu "London Boy" menunjukkan bahwa penyanyi tersebut berada di Highgate pada pagi hari, Camden Town dan Shoreditch pada sore hari, dan Brixton pada malam hari.

Beberapa tempat yang dikunjungi, antara lain hotel The Savoy, yang menghadap ke Sungai Thames di Strand, yang ditampilkan dalam video "End Game" bersama Ed Sheeran. Dia juga mengunjungi toko kebab Kentish Delight di 381 Kentish Town Road. Bahkan sampai baru-baru ini, dia memesan 15 kebab yang membuat pemiliknya senang.

The Black Dog, Vauxhall, London. Instagram.com/@theblackdogvauxhall

Baca juga: Ed Sheeran Tampil Jadi Kejutan Konser Taylor Swift di London

Lalu, pub The Black Dog di Vauxhall, di 112 Vauxhall Walk. Di sini wisatawan dapat menemukan jejak gelang persahabatan yang ditinggalkan oleh penggemar. Nama pub ini diambil dari lagunya "Black Dog" dari albumnya The Tortured Poets Department. Saat dia masih berpacaran dengan Joe Alwyn, dia pernah menjadi pengunjung tetap The Spaniards Inn di Hampstead, dan The Flask milik Highgate, yang sama-sama bersejarah. Selain itu, dia menyukai tempat berbelanja, seperti Liberty di Regent Street, dan Alice's di Portobello Road.

2. Lake District

Taylor Swift pertama kali diperkenalkan ke wilayah tersebut oleh Harry Styles pada tahun 2012. Mereka mengunjungi Bowness pada ulang tahunnya yang ke-23, bahkan menuju ke Beatrix Potter World untuk menelusuri kembali jejak penulis Peter Rabbit.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meski sudah berpisah, dia kembali lagi ke sana setelah berusia 30 tahun dan kemudian mereferensikannya dalam lagunya tahun 2020, "The Lakes" dari album Folklore. Dia mereferensikan hubungan Lake District dengan John Keats dan William Wordsworth dalam film dokumenternya, Long Pond Studio Sessions.

3. Cotswolds

Taylor dikenal menyukai klub anggota eksklusif Soho Farmhouse, surga bagi para kreatif dan selebriti di dekat Chipping Norton. Dia adalah penggemar kabin yang terletak di antara padang rumput bunga liar di lahan seluas 100 hektar. Biaya keanggotaan sekitar 2,250 poundsterling atau sekitar Rp 47 juta per tahun, dan hanya anggota yang dapat memesan kamar.

Selain itu, dia juga menyukai Fleece Inn, di Bretforton, tiga mil dari Evesham. Kamar-kamarnya yang bernuansa kayu merupakan rumah yang menakutkan bagi hantu. Semnatara sebagai penggemar astronomi, dia mungkin mendaki Cleeve Hill untuk melihat bintang di langit gelap.

DAILY MAIL

Pilihan editor: Konser Taylor Swift di London Dipastikan Tak Terdampak Teror Wina