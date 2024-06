Harga Tiket BXSea Bintaro, Akuarium Raksasa di Tangerang Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BXSea Bintaro bisa jadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari tempat wisata seru dan edukatif untuk keluarga.

BXSea merupakan oceanarium terbaru dan terbesar yang terletak di Bintaro, Tangerang Selatan. Untuk Anda yang berencana berkunjung ke sana, berikut adalah panduan cara beli tiket dan informasi harga tiket BXSea Bintaro 2024.

Terletak tak jauh dari Jakarta, oceanarium Bintaro ini telah menjadi pilihan favorit bagi banyak keluarga yang mencari alternatif hiburan yang menyenangkan dan edukatif.

Daya tarik utama dari tempat ini adalah adanya dome yang diklaim terbesar di Indonesia. BXSea juga memiliki terowongan terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu saja, pengunjung bisa menempuh perjalanan akuarium dengan panjang sekitar kurang lebih 480 meter. Nantinya pengunjung bisa melihat lebih dari 25.000 biota laut dari 140 spesies yang terbagi menjadi hewan air laut dan air tawar.

Lokasi dan Jam Buka BXSea Bintaro

Oceanarium Bintaro ini terletak di dalam Bintaro Jaya Xchange Mall 2, lantai B1-B2, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. BXSea beroperasional setiap Senin-Minggu pada jam berikut:

Senin hingga Jumat: 10.00 - 22.00 WIB

Sabtu dan Minggu: 09.00 - 22.00 WIB

Harga Tiket BXSea Bintaro 2024

Tiket BXSea Bintaro Long Journey terbagi dalam tiga kategori yaitu reguler atau individu, grup, dan VIP.

Pengunjung yang membeli tiket Long Journey BXSea bisa menjelajah 20 area yaitu Main Lobby, Freedom of Sea, Freedom of Sea, Hide & Seek, Seahorse Empires, Exotic Fish, Schooling fish, Shark Domination, Tropical Beauty, Behind the Sea, dan Tropical Rainforest.

Pengunjung juga bisa memberi makan ikan dan menjelajah Mangrove Zone, Feel of Sea, King of River, Children's playground, Invinity Jellyfish, Function room, The Sea Wonder, Theatre of Sea, dan Yellow Submarine. Berikut adalah daftar harga tiket lengkap BXSea 2024.

Harga Tiket BXSea Long Journey Reguler

Long Journey Weekdays: Rp150.000

Long Journey Weekend: Rp175.000

Harga Tiket BXSea Long Journey Rombongan

Long Journey Weekend: Rp157.500

Long Journey Weekday mulai Rp135.000

Harga Tiket BXSea Long Journey VIP

VIP Weekday: Rp 175.000

VIP Weekend: Rp 200.000

Cara Beli Tiket BXSea

Tiket BXSea Bintaro dapat dibeli secara online melalui laman resminya atau beli langsung di tempat. Berikut adalah langkah-langkah beli tiket Oceanarium Bintaro.

Beli Tiket Oceanarium Bintaro lewat Website

Kunjungi situs BXSea di bxsea.co.id

Pilih jenis tiket yang diinginkan

Lanjut ke proses pembayaran

Saat pembayaran dikonfirmasi, Anda akan mendapatkan e-ticket melalui email

Scan QR code yang dikirim melalui email ke kioski yang tersedia di lobby BXSea untuk ditukarkan dengan gelang

Beli Tiket Oceanarium Bintaro On The Spot

Jika Anda lebih suka membeli tiket langsung di tempat atau on the spot, BXSea Bintaro juga menyediakan loket tiket di pintu masuk. Anda dapat membeli tiketnya langsung pada hari kunjungan.

RIZKI DEWI AYU

