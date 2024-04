Destinasi Wisata dalam Kota di Pengujung Libur Lebaran, Oceanarium BXSea Bintaro

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Waktu libur lebaran 2024 atau libur Idulfitri 1445 H sudah berakhir. Tapi sebagian anak sekolah masih menikmati liburan sebelum kembali ke sekolah awal pekan depan. Setidaknya masih ada beberapa hari lagi untuk liburan di dalam kota. Wisata edukasi Oceanarium BXSea Bintaro bisa menjadi salah satu pilihan destinasi selagi menghitung hari menuju tanggal masuk sekolah.

Wisata edukasi biota laut pertama di Tangerang Selatan, BXSea, yang berada di Bintaro Jaya XChange Mall 2, Tangerang Selatan. Suasana pada hari pertama soft opening, pada Jumat, 15 Desember 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo

Akuarium Raksasa

Baca Juga: Liburan di Yogyakarta Semakin Menarik dengan Promo dari Traveloka

Meski sudah dibuka akhir tahun lalu, BXSea Bintaro baru melakukan grand opening pada akhir Maret 2024 dengan menambah beberapa jenis biota yang baru dipamerkan. Biota tersbeut meliputi Arapaima, Black Diamond Stingray, Motoro Stingray, Pineconefish dari Jepang, Leopard Shark, dan Buaya Sinyulong. Selain itu, BXSea juga menambakan Underwater Dance dan Mermaid sebagai atraksi utama di kedua akuarium terbesarnya, Sea Theatre dan Raja Ampat.

Sebagai salah satu wisata akuarium terbesar, BXSea menyediakan sedikitnya 37 akuarium, 44 display, dan 10 terrarium. Di dalamnya ditinggali sekitar 25.000 biota laut dari 140 spesies yang berbeda. Berikut harga tiket masuk, ragam area dan wahana di dalamnya, serta lokasi BXSea.

Paket Wisata dan Daftar Harga

Paket wisata yang pertama adalah paket Short Journey. Dengan memilih paket ini, pengunjung bisa menjelajahi 8 area utama BXSea. Kedelapan area tersebut adalah Main Lobby, Sea Wave, Hide & Seek, Seahorse Empires, Exotic Fish, Schooling Fish, Shark Path, dan Raja Ampat.

Baca Juga: Gejala Post Holiday Blues dan 5 Kiat Mengurangi Risikonya

Kalau pengunjung memiliki waktu yang lebih banyak, ada paket Long Journey yang bisa dipilih. Terdapat sepuluh area tambahan yang bisa dikunjungi jika memilih paket yang satu ini, yaitu Rainforest, Mangrove, Touch pool, King of River, Children's playground, Jellyfish, Activity room, Sea Tunnel, Sea Theatre, Yellow Submarine, dan African Penguin (Coming Soon). Totalnya ada 18 area yang bisa dikunjungi pada perjalanan paket long journey.

Pengunjung melihat ikan hias di salah satu akuarium di Oceanarium BXSea di Bintaro XChange. Tempat ini menjadi objek wisata baru di Kota Tangerang Selatan yang banyak didatangi pengunjung pada momen libur natal dan tahun baru 2024, Ahad, 24 Desember 2023. Foto: TEMPO/Muhammad Iqbal

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk memperkaya pilihan paket wisatanya, BXSea juga akan menyediakan paket VIP di waktu yang akan datang. Dengan paket ini pengunjung bisa menjelajahi 20 jenis area yang berbeda, yaitu Main Lobby, Sea Wave, Hide & Seek, Seahorse Empires, Exotic Fish, Schooling Fish, Shark Path, Raja Ampat, Behind the sea, Rainforest, Mangrove, Touch pool, King of River, Children's playground, Jellyfish, Activity room, Sea Tunnel, Sea Theatre, Yellow Submarine, dan African Penguin yang akan segera dibuka.

Pengunjung yang melakukan pembelian reguler dengan maksimal pembelian 5 tiket untuk satu kali transaksi, tiket short journey bisa didapatkan dengan harga Rp85.000 di hari biasa (weekdays) dan Rp95.000 pada akhir pekan (weekend). Untuk tiket masuk paket long journey bisa didapatkan seharga Rp150.000 pada hari biasa dan Rp175.000 di akhir pekan.

Untuk rombongan dengan maksimal pembelian 20 tiket per transaksi, BXSea hanya menyediakan paket long journey dengan harga Rp135.000 pada hari biasa dan Rp157.500 di akhr pekan. Meskipun masih akan datang, harga tiket masuk untuk paket VIP sudah tertera di laman resmi BXSea, yaitu Rp175.000 pada hari biasa dan Rp200.000 untuk akhir pekan.

Lokasi BXSea

Pertama kali dibuka untuk umum (soft opening) sejak 15 Desember 2023, BXSea berlokasi di Bintaro, tepatnya di dalam Bintaro Jaya Xchange Mall 2. Berjarak tidak sampai lima menit dari area ice skating BX Rink, destinasi wisata ini beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

Pilihan Editor: Hong Kong Buka Akuarium Digital yang Diklaim Pertama di Dunia