Panduan Road Trip Bersama Keluarga Jelajahi Selandia Baru Selama 9 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Selandia Baru bisa menjadi pilihan destinasi liburan bersama anak-anak. Ada banyak hal yang bisa dijelajahi dari Pulau Utara maupun Pulau Selatan di Selandia Baru. Salah satu cara terbaik untuk bisa melihat berbagai hal yang berbeda adalah dengan road trip atau perjalanan darat.

Selandia Baru salah satu destinasi wisata populer, terutama dikenal dengan pemandangan yang menakjubkan. Tak heran jika negara kepulauan di Australia Timur ini kerap dijadikan lokasi syuting berbagai film blockbuster.

Kalau Selandia Baru salah satu bucket list liburan bersama keluarga, berikut ini itenary road trip dari kota yang semarak, Auckland, hingga ke rumah para Hobbit di Middle-Earth, menurut panduan Tourism New Zealand.

Tapi sebelum menjelajahi Selandia Baru, kenali The Tiaki Promise sebelum memulai perjalanan, mengunduh aplikasi CamperMate atau Rankers, untuk mengetahui informasi mengenai pom bensin, supermarket, perkemahan dan tempat pembungan sampah.

1. Sehari di Auckland

Hari pertama mulailah dengan menjelejahi kota terbesar di Selandia Baru, Auckland. Nikmati berjalan santai di sekitar Viaduct dan luangkan waktu menikmati makan siang dengan pemandangan laut. Ajak anak-anak mengunjungi SEA LIFE Kelly Tarlton’s Aquarium yang memiliki tempat perlindungan kuda laut hingga Terowongan Hiu terkenal.

Auckland juga dikenal kota kosmopolitan dengan beragam pilihan makanan. Salah satunya Akarana Eatery di Okahu Bay, yang ramah keluarga. Jika ingin mendapatkan pengalaman astronomi yang luar biasa, dapat mengikuti tur dengan The Big Foody. dan kenali kuliner Auckland.

Lelah seharian berkeliling Auckland, Hotel Britomart salah satu rekomendasi tempat menginap yang ideal untuk keluarga. Jauh dari hiruk piruk kota, tapi memiliki fasilitas yang sangat lengkap termasuk pusat perbelanjaan yang premium.

2. Hari pertama Hamilton-Waikato

Dari Auckland bergeser ke Hamilton, dengan kereta Northern Explorer. Selama tiga hari di sini dapat mengunjungi beragam destinasi menarik. Hari pertama mulai dengan Hamilton Gardens, yang mendapat penghargaan Traveler's Choice Best of the Best Awards dari TripAdvisor. Di sini bisa mempelajari Story of Gardens, koleksi fantasi untuk masuk ke dalam pemandangan imajinatif atau melihat tata letak taman yang unik.

Mumpung di Hamiltom, bisa mencicipi roti buatan tangan di Rüdi’s Bakehouse, toko roti terkenal dari Whangamat. Pilihan lainnya termasuk Hayes Common, yang terletak di pusat kuliner Victoria Street.

Kalau menggunakan campervan, bisa menginap di Cambridge TOP 10 Holiday, yang menawarkan berbagai piihan akomodasi untuk keluarga. Sedangkan untuk hotel, Distinction Hamilton Hotel juga menyediakan akomodasi seluruh keluarga

