Liburan Musim Dingin ke New Zealand, Jangan Lewatkan 5 Festival Seru Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Musim dingin di New Zealand berbeda dengan Eropa dan Amerika, yang biasanya berlangsung selama akhir tahun. Di New Zealand, musim dingin datang lebih awal yaitu pada Juni hingga Agustus. Kalau ingin menghindari cuaca panas, bisa mengunjungi New Zealand.

Beragam aktivitas yang bisa dilakukan selama liburan musim dingin di negara ini. Mulai dari bermain ski, snowboarding, berburu aurora australis hingga berendam di kolam air panas. Selama musim dingin di New Zealand juga banyak acara dan festival yang menarik dikunjungi. Mulai dari perayaan budaya hingga festival unik, berikut adalah beberapa pilihan kegiatan seperti yang direkomendasikan Tourism New Zealand.

1. Festival Matariki Pwhairangi

Festival Matariki Pwhairangi di Nortland berlangsung mulai 21 Juni hingga 14 Juli. Tahun keempat ini, ada lebih dari 20 acara gratis dan berbayar di berbagai lokasi yang menerapkan prinsip-prinsip panduan Matariki dan Puanga. Wisatawan bisa menemukan berbagai lokakarya menarik, musik (waiata) yang indah, diskusi inspiratif, hidangan lezat, memandang bintang, dan kegiatan keluarga yang menyenangkan. Saksikan para komunitas lokal berkumpul dan merayakan kemunculan kembali te khui o Matariki dan Puanga di Bay of Islands.

2. Aotea Square Ice Rink

Aotea Square Ice Rink di Auckland mulai dibuka pada 28 Juni hingga 11 Agustus 2024. Arena seluncur es sementara ini ini tidak hanya menawarkan pengalaman mendebarkan bermain seluncur di pusat kota Auckland. Tetapi untuk pertama kalinya, pengunjung juga dapat mencoba olahraga Olimpiade, curling. Lapangan ini diterangi instalasi pencahayaan yang memukau, menciptakan suasana musim dingin yang magis dengan malam berbintang.

3. Festival Natal

Festival tahunan di Wairarapa ini menawarkan program selama sebulan penuh dengan lampu-lampu spektakuler, lokakarya, acara, kegiatan Matariki, pasar malam, dan pesta. Dimulai pada 29 Juni hingga 27 Juli 2024, wisatawan dapat menikmati makanan pesta sambil menikmati suasana di sekitar perapian luar ruangan.Tema menarik tahun ini, Api dan Es, memadukan keajaiban negeri ajaib musim dingin dengan cita rasa khas kiwi kita sendiri.

4. Visa Wellington on a Plate

Festival kuliner terbesar di Aotearoa akan digelar selama bulan Agustus. Festival tahuan ke-16 ini akan menjadi surga bagi pecina kuliner menikmati beragam sajian lezat, mulai dari burger inovatif dan koktail unik, hingga makan malam course-tasting, anggur, coklat meleleh, dan masih banyak lagi.

5. Winter Games NZ

Winter Games NZ, acara olahraga salju terbesar di belahan bumi bagian selatan yang akan diadakan di lereng bersih Pulau Selatan Selandia Baru. Acara ini menampilkan atlet olahraga salju terbaik dunia selama dua minggu penuh aksi. Mulai 23 Agustus hingga 9 September saksikam kompetisi yang berlangsung di beberapa lapangan ski terbaik, Cardrona Alpine Resort, Coronet Peak, dan The Remarkables.

