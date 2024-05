Persiapan Hotel The Mark Tempat Selebriti Menginap saat Met Gala 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala 2024 digelar pada Senin, 6 Mei 2024, di Metropolitan Museum of Art New York, Amerika Serikat, waktu setempat. Tahun ini mengangkat tema “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion." Sebelum para selebriti menuju lokasi Met Gala, mereka biasanya bersiap di Hotel The Mark.

Hotel bintang lima itu memang tidak jauh dari Metropolitan Museum of Art. Lokasinya cukup strategis di Upper East Side, hanya berjarak sekitar empat blok menuju musum tersebut.

Setiap tahun para selebriti, desainer, dan tim makeup bersiap menyempurnakan penampilan. Tahun lalu misalnya ada Cardi B, Kendall dan Kylie Jenner, Gabrille Union dan Dwyane Wade, hingga Gigi Hadid.

Dipesan sebulan sebelumnya

Sama seperti sulitnya mendapatkan undangan ke Met Gala, memesan kamar di The Mark saat Met Gala juga tak kalah sult. Manajer umum The Mark, Ettine Haro mengatakan kamar-kamar sudah dipesan setelah tema Met Gala terungkap dan tamu pertama menerima konfirmasi kehadiran mereka.

The Mark terdiri dari 16 lantai memiliki 106 kamar dan 46 suite, serta satu penthouse. Tahun ini, Ettiene dan timnya siap menjamu sekitar 60 selebriti selama Met Gala. Termasuk desainer, penata rias, penata wajah, pembuat perhiasan, dan lainnya. “153 kamar di The Mark adalah komoditas langka di hari Met Gala,” katanya.

Kesibukan hotel saat Met Gala

Saat Met Gala tentu saja hotel ini riuh dengan segala persiapan selebriti menuju pesta mode terbesar itu. Dari lantai hingga jalan di sekitar hotel dan di mana pun terdapat tim inti yang membantu mengoordinasikan kepergian seorang selebriti dari gedung.

Ettine dan timnya mempersiapkan banyak hal termasuk yang paling penting adalah pergerakan lift. Menurut dia lift dioperasikan secara manual. Setelah tim yang berjaga di setiap lantai memberitahu waktu keberangkatan selebriti, lift akan akan digerakkan untuk menjemput dan mengantar hingga ke lantai lobi.

Tidak hanya setelah turun dari lift, perjalanan selebritis dipantau sampai mendapatkan mobil yang tepat di depan hotel pada waktu yang tepat dan memastikan prosesnya berjalan lancar.

"Penentuan waktu sangat penting dalam sehari, agar sistem dapat bekerja dengan lancar, memerlukan koordinasi yang sempurna antara banyak pemangku kepentingan," ujarnya.

Selain pengaturan lift, The Mark juga memperketat petuagas keamanan. Banyaknya selebriti dan tokoh terkenal yang menginap, Ettine memastikan semua orang merasa aman dan nyaman saat mereka mempersiapkan malam besar tersebut.

“Pada hari itu, jalan disterilkan dan akses ke The Mark dibatasi hanya untuk tamu kami dan tim mereka. Tim keamanan kami dilatih untuk menangani kerumunan orang yang datang pada hari seperti itu. Kami juga menerima dukungan dari NYPD, yang petugasnya melakukan pekerjaan luar biasa," katanya.

Layanan kamar yang paling banyak dipesan

Tak hanya pergerakan selebriti di hotel menuju Met Gala, pihak hotel memastikan mereka mendapatkan layanan kamar terbaik. Meski tidak dipungkiri dia kerap menerima permintaan khusus, seperti ayam goreng.

Namun yang paling banyak di pesan saat hari Met Gala, bukan sampanye, tapi kopi. “Kami menyajikan rata-rata tiga cangkir per menit sepanjang hari!” kata Ettine.

The Mark Restaurant By Jean-Georges dan Caviar Kaspia adalah dua pilihan tempat makan kelas atas di hotel The Mark. Biasanya saat Met Gala, Jean-Georges akan menawarkan hidangan nabati yang menarik bagi para tamu.

