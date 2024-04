5 Syarat Naik Gunung Rinjani dan Cara Daftar Pendakiannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan ketinggian mencapai 3.762 meter di atas permukaan laut, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia.

Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gunung Rinjani menjadi destinasi yang sangat diminati oleh para pendaki. Bagi Anda yang ingin mendaki gunung ini, ada beberapa syarat naik Gunung Rinjani yang harus dipenuhi.

Gunung Rinjani terkenal dengan pemandangan padang rumput yang luas dan hutan tropis yang memukau. Luasnya Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri diperkirakan mencapai sekitar 41.330 hektar. Selain itu, gunung ini juga menyuguhkan danau kawah yang megah dengan pemandangan matahari terbit.

Nah, jika Anda berencana mendaki Gunung Rinjani, pastikan telah memenuhi sejumlah persyaratan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak syarat naik Gunung Rinjani beserta cara daftar pendakiannya.

Syarat Pendakian Gunung Rinjani

Sebelum memulai pendakian Gunung Rinjani, pastikan Anda telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Beberapa syarat naik Gunung Rinjani adalah sebagai berikut:

Membawa identitas diri, berupa KTP bagi WNI dan Passport/KITAS bagi WNA. Membawa surat keterangan sehat. Melakukan booking atau reservasi online melalui aplikasi e-Rinjani. Semua pengunjung harus menggunakan peralatan standar. Pengunjung tidak diperbolehkan membawa obat-obatan terlarang, senjata berbahaya, dan minuman beralkohol.

Cara Daftar Pendakian Gunung Rinjani

Setelah memperhatikan syarat pendakian Gunung Rinjani, proses selanjutnya adalah melakukan pendaftaran pendakian.

Ada 6 titik pendakian Gunung Rinjani yakni Aik Berik, Sembalun, Senaru, Tete Batu, Timbanuh, dan Torean-SenangeTorean-Senange. Berikut adalah cara daftar naik Gunung Rinjani.

1. Registrasi Akun

Pertama tama, unduh aplikasi e-Rinjani di Google Play Store. Jika belum memiliki akun e-Rinjani sebelumnya, maka pilih menu "Registrasi Akun".

2. Isi Formulir Data Diri

Selanjutnya adalah pilih tipe identitas Anda, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan isi nomor identitas Anda. Kemudian isi formulir data diri beserta email serta password dan klik "Submit".

Setelah itu, akan ada pesan "registration success" yang menandakan bahwa registrasi akun telah berhasil. Kemudian akan ada email verifikasi untuk melanjutkan proses.

3. Login eRinjani

Setelah memiliki akun, masuk ke menu "Login e-Rinjani". Masukkan email dan password yang telah didaftarkan, lalu klik "Login".

4. Pesan Tiket Pendakian

Untuk memesan tiket, pilih "Tombol Booking Tiket". Di tab ini, Anda dapat memilih jumlah pendaki, pintu masuk pendakian, dan tanggal pendakian.

5. Cek Kuota

Setelah melakukan booking pendakian, klik "Check Quota" untuk melihat ketersediaan kuota dan total biaya yang harus dibayar.

Jika ingin menggunakan jasa trekking organizer (TO), pilih TO yang sudah terdaftar. Pendaki asing wajib menggunakan TO.

6. Input Jumlah Barang Bawaan

Selanjutnya, masukkan jumlah barang berpotensi sampah dan centang setelah membaca syarat dan ketentuan. Klik "Book" dan lanjutkan ke pembayaran.

7. Lakukan Pembayaran

Lakukan pembayaran dengan mentransfer biaya tiket masuk sesuai dengan nominal yang tertera. Batas waktu transfer adalah 3 jam setelah melakukan pemesanan tiket.

Jika sistem tidak mengkonfirmasi pembayaran secara otomatis, Anda dapat mengunggah bukti pembayaran.

8. Download E-Ticket

Pada halaman notification, pilih "payment received" untuk melihat detail pemesanan. Jika sudah terbayar, status pemesanan akan tertera "paid". Pilih "ticket" untuk melihat eTicket.

Di halaman eTicket, Anda akan menemukan QR Code eTicket, tombol download eTicket, jalur pendakian, durasi, dan detail pendaki. Pastikan untuk menunjukkan eTicket kepada petugas di pintu masuk sebelum memulai pendakian.

RIZKI DEWI AYU

