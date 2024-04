Rio by The Beach, Destinasi Wisata Baru di Lampung buat Pecinta Pantai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pantai menjadi salah satu destinasi liburan paling disukai. Di Indonesia banyak pantai indah yang bisa dikunjungi, salah satu yang baru adalah Rio by The Beach Lampung.

Baru dibuka pada 5 April 2024, pantai yang dibangun fotografer Rio Motret dan beberapa investor ini berada di Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. Kawasan ini terkenal dengan deratan pantai yang indah. Rio by The Beach memiliki area pasir yang halus dan laut yang biru. Area pantainya terlihat luas, dengan pohon-pohon kelapa yang ditanam dengan jarak yang teratur. Jika melihat ke arah pantai, pengunjung bisa melihat bagan-bagan milik nelayan di tengah laut.

Pantai ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah saung dari bambu beratap jerami yang bisa menjadi tempat pengunjung bersantai, dilengkapi dengan tempat duduk. Bagi penggemar fotografi, terdapat beberapa spot foto yang bisa dipilih.

Rio by The Beach (Dok. Rio by The Beach)

Destinasi baru bagi wisatawan

Rio Motret yang mulai membangun pantai ini sejak akhir tahun lalu, mengatakan bahwa mereka sengaja membuka pantai ini menjelang Idulfitri. Momen ini pas karena banyak keluarga yang menghabiskan waktu libur ini dengan mengunjungi tempat-tempat wisata.

"Kami ingin memberikan destinasi baru bagi wisatawan untuk menghabiskan libur Lebarannya sekaligus memperkenalkan Rio by The Beach," kata Rio yang dihubungi Tempo pada Kamis, 18 April 2024.

Pada libur Lebaran lalu, pantai ini menjadi salah satu destinasi yang paling ramai diserbu wisatawan dari Lampung dan Palembang, juga sejumlah pemudik yang melewati Kalianda.

Namun, Rio berharap pantai ini tak hanya menjadi tujuan wisata masyarakat Lampung dan sekitarnya, tapi juga seluruh Indonesia bahkan mancanegara.

"Menurut saya, (Rio By The Beach) tidak kalah bagusnya dnegan pantai-pantai di Bali," kata dia.

Cara menuju Rio by The Beach

Rio by The Beach berada di Desa Merak Belantung Dari Pelabuhan Bakauheni, pantai ini bisa dicapai dengan melewati tol dari pelabuhan dan keluar di pintu tol Sidomulyo. Waktu tempuhnya tak sampai satu jam. Jika tak mau lewat jalan tol, pengunjung juga bisa lewat Jalan Lintas Sumatra. Setelah itu, pengunjung bisa masuk gerbang Pantai Marina dan mengikuti jalan sampai gerbang Rio by The Beach.

