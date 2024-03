Gunung Bromo Ditutup untuk Kunjungan Wisatawan saat Hari Raya Nyepi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur akan ditutup total untuk kunjungan wisatawan pada Hari Raya Nyepi. Penutupan akan dilakukan mulai 11 Maret pukul 00.00 WIB hingga 12 Maret 2024 pukul 06.00 WIB.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Hendro Widjanarko mengatakan bahwa penutupan kawasan wisata Gunung Bromo tersebut dilakukan dalam rangka menghormati Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1946. Penutupan kawasan itu, tertuang dalam surat bernomor PG.2/T.8/BIDTEK/KSA.5.1/B/03/2024.

"Kegiatan wisata Gunung Bromo, ditutup secara total mulai Senin (11/3), hingga Selasa (12/3) pukul 06.00 WIB," kata Hendro di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 7 Maret 2024.

Menurut dia, penutupan tersebut memperhatikan Surat Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo Nomor 378/Pem/PHDI-KAB/II/2024 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2024 tentang Permohonan Penutupan Kawasan Bromo.

Ia menambahkan, penutupan aktivitas wisata dari wilayah Kabupaten Probolinggo dilakukan di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura. Sementara dari arah Kabupaten Pasuruan, ditutup di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari.

"Untuk dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, ditutup di Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang," katanya.

Jumlah kunjungan wisatawan

Berdasarkan catatan Balai Besar TNBTS, jumlah kunjungan wisatawan di salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur tersebut sepanjang 2023 mencapai 368.507 orang, yang terbagi dari wisatawan Nusantara dan mancanegara.

Jumlah tersebut, terbagi dari 355.297 wisatawan Nusantara dan sebanyak 13.210 orang merupakan wisatawan mancanegara. Kunjungan itu, juga memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp14,70 miliar.

Saat ini kuota kunjungan Gunung Bromo sudah dikembalikan seperti semula yakni sebanyak 2.752 orang per hari. Dengan kuota tersebut, terbagi pada kawasan Bukit Cinta untuk 126 orang per hari dan Bukit Kedaluh 401 orang per hari. Kemudian, kawasan Penanjakan, 823 orang per hari, Mentigen 206 orang per hari dan Savana Teletubbies sebanyak 1.196 orang per hari.

Daya tarik Gunung Bromo

Kawasan Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Jawa Timur. Kawasan itu, memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri hingga mancanegara dengan menyuguhkan panorama yang indah.

Keindahan Gunung Bromo yang terletak di wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang tersebut, dinobatkan sebagai taman nasional terindah ketiga di dunia pada 2023.

Peringkat ketiga tersebut diberikan oleh situs perjalanan wisata yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Bounce, yang memberikan predikat tersebut terhadap Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada kategori The World's Most Beautiful National Parks 2023.

ANTARA

