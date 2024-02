Destinasi Wisata Alam Terbaik Dunia 2024, Pulau Lombok Kembangkan Green Tourism

Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Pulau Lombok termasuk dalam Best Nature Destination in the World 2024. Menurut daftar TripAdvisor Best of The Best in Travel, Travelers Choice Awards 2024. Salah satunya kategori Best Nature Destination. Dalam kategori itu Asia diwakili oleh Pulau Lombok yang menduduki posisi ke-5 dan Halong Bay Vietnam di posisi ke-4.

Daftar 10 besar destinasi wisata alam terbaik di dunia versi TripAdvisor untuk tahun 2024 juga mencakup destinasi-destinasi menakjubkan lainnya, seperti Kathmandu, Halong Bay, Hurghada, Mauritius, Kauai, Zanzibar, Grand Canyon, Guadeloupe, dan Kruger Park.

Menurut Direktur Marketing dan Komunikasi Badan Promosi Daerah Nusa Tenggarra Barat atau BPPD NTB, Adit R Alfath, elemen wisata alam Lombok memang lengkap. Dari pegunungan hingga pilihan pantai yang beragam. Dengan landskap yang didominasi pegunungan atau perbukitan, wisatawan dapat menemukan sawah terasering di setiap kabupaten.

Keindahan Pulau Lombok

Mulai dari Gunung Rinjani yang menjadi salah satu favorit para pendaki di dunia karena keindahan Segara anaknya, ratusan air terjun yang mengalir di kaki Rinjani, hutan yang masih terjaga dengan baik, pantai pink dengan keunikan warna pasirnya hingga wekeberadaan puluhan gili yang mengelilingi pulau

Di pulau Lombok juga terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR, yang merupakan salah satu geopark UNESCO. Di dalamnya tersedia sumber mata air yang mengaliri air terjun dan sungai yang bersumber dari Danau Segara Anak di ketinggian diatas 2500 mdpl.

Air terjun batu berundak di dusun penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. (Dok. BPPD NTB)

Selain itu terdapat patahan di dalam bumi sebagai dampak fenomena geologi. Aquifer Layer Fault yang mampu menampung air hujan dalam jumlah besar yang setelah ratusan tahun mengalir menjadi sumber sumber mata air murni. Seperti di air terjun Benang Kelambu, dan juga sumber sumber mata air dengan debit yang sangat tinggi yang tersebar di banyak desa di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Pencapaian gemilang Lombok sebagai satu-satunya wisata alam di Indonesia yang berhasil bersaing dengan destinasi eksotis lainnya di dunia ini adalah bentuk pengakuan dunia. Bahwa alasan utama mereka berlibur ke pulau Lombok adalah karena keindahan alamnya.

Wisata alam magnet utama Pulau Lombok

Ketua Badan Promosi Daerah Nusa Tenggarra Barat atau BPPD NTB, Baiq Ika Wahyu Wardhani, mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa wisata alam adalah magnet utama yang mendatangkan wisatawan ke Lombok. Apalagi penilaian ini berdasarkan pengalaman langsung wisatawan.

"Jadi, semoga kedepannya kita juga bisa lebih bijaksana dalam menata dan mengelola destinasi wisata alam kita agar lebih mengacu kepada eco friendly atau green tourism sesuai dengan tren pariwisata global saat ini,” ucap Ika.

Pengembangan destinasi wisata Pulau Lombok secara umum akan fokus pada wisata yang nature based, community based, culture and Heritage preservation. Dengan segala bentuk pengembangan yang eco-friendly atau ramah lingkungan, selain melanjutkan program-program lainnya yang sudah berjalan.

“Bukankah sudah jelas, alasan wisatawan datang ke Lombok karena keindahan alam yang kita miliki? Lantas untuk apa kita berlomba mengubah wajah alam kita menjadi destinasi ‘ala ala’ modern? “ ujarnya.

