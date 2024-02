The Coach Restaurant Hadirkan Aktor Kang Min Hyuk dan Blue Pongtiwat di Acara Pembukaannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Merek fashion mewah asal New York, Amerika Serikat, Coach, membuka restoran pertamanya di dunia di Grand Indonesia, Jakarta. Untuk memeriahkan acara pembukaannya, The Coach Restaurant menghadirkan aktor sekaligus musisi Korea Selatan Kang Min Hyuk pada Jumat, 1 Maret 2024. Kang Min-hyuk dikenal sebagai drummer dari band pop-rock populer CNBLUE, band rock dari Korea Selatan.

Setelah sukses di musik, Kang Min Hyuk mendalami dunia peran. Dia bermain berbagai peran drama televisi, salah satu yang terkenal adalah serial Netflix Celebrity.

Kang Min Hyuk (Dok. Coach)

Selain Kang Min-hyuk, pembukaan The Coach Restaurant juga akan dihadiri oleh aktor Thailand, Blue Pongtiwat. Pongtiwat Tangwancharoen, yang dikenal dengan nama panggilan Blue, dikenal sebagai aktor televisi Thailand yang terkenal dengan peran terobosannya dalam drama Rahut Prissana dan Kamin Gub Poon pada 2016. Popuaritasnya meningkat pada 2019 dengan bermain di serial TV Thailand termasuk Krong Kam, Wai Sab Saraek Kad 2, dan Reminders.

Blue bermain sebagai pemeran utama dalam serial orisinal Netflix terbaru Ready, Set, Love. Serial tersebut masuk peringkat 10 besar di Netflix Thailand, membuat Blue mendapat banyak pujian atas aktingnya.

Keduanya akan tampil di karpet merah acara pembukaan The Coach Restaurant. Selain mereka, sejumlah selebritas Tanah Air juga akan hadir di acara ini, termasuk Afgan, Angga Yunanda, Chelsea Islan, Luna dan Maya.

The Coach Restaurant menghadirkan konsep dining experience yang terinspirasi dari New York. Sebelum restoran, Coach menghadirkan cofee shop yang berada dalam satu area dengan butik fashionnya di Grand Indonesia. The Coach Coffee Shop menghadirkan minuman kopi dan nonkopi dengan berbagai pilihan cake.

