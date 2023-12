Rekomendasi 5 Makanan Berkuah Khas Korea Cocok Disantap saat Musim Hujan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki musim hujan saat ini, menyantap hidangan panas berkuah kerap jadi pilihan tepat. Banyak hidangan berkuah khas Indonesia yang bisa jadi pilihan. Namun tak ada salahnya mencoba beragam hidangan panas berkuah khas Korea. Di negeri ginseng itu, makanan berkuah juga kerap disantap saat hujan. Dilansir dari mykoreankitchen, inilah deretan hidangan berkuah ala Korea yang cocok disantap saat musim hujan:

1. Yukgaejang

Yukgaejang merupakan sup daging sapi pedas ala Korea. Dalam proses masaknya, tentu diperlukan bahan utama berupa daging sapi. Daging sapi direbus perlahan dengan bawang bombay dan daun bawang untuk menghasilkan rasa yang gurih dan daging yang empuk.

Selain itu, sup ini juga menjadi hidangan favorit klasik yang dibuat dengan daging sandung lamur, daun bawang, tauge, dan gosari (bracken fiddlehead) opsional dalam kaldu yang menghangatkan perut yang dibumbui dengan bubuk cabai Korea (gochukaru). Bagi Anda yang tidak suka pedas, takaran cabai bubuk bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.

2. Sup Kimchi

Kimchi jjigae atau sup Kimchi merupakan sup pokok Korea yang dibuat dengan kimchi. Nama sup kimchi bisa berbeda-beda berdasarkan bahan lain yang Anda masukkan ke dalam sup. Istilah jjigae mengacu pada masakan sejenis sup dengan kuah yang banyak di mana berbagai jenis bahan bisa dimasukkan ke dalamnya. Jika Anda menggunakan kimchi maka namanya menjadi kimchi jjigae.

Hidangan sup kimchi cocok dikonsumsi saat musim hujan dengan kuah panas dan rasa yang pedas. Sup kimchi biasa dihidangkan dengan daging sapi, ayam, hingga ikan tuna.

3. Dak Kalguksu

Dak Kalguksu merupakan hidangan tradisional Korea yang diterjemahkan menjadi sup mi ayam. Sup mi ayam yang menggugah selera ini menyajikan mie tipis dan datar yang dipotong dengan pisau yang direbus dalam kaldu ayam yang kaya dan beraroma, memberikan kenyamanan dan tekstur yang menggugah selera. Dilansir dari laman My Korean Kitchen, Kalguksu tradisional biasanya dibuat dari ikan teri kering dan rumput laut kering. Namun, untuk Dak Kalguksu, tentu saja ayam menjadi bahan utamanya.

4. Tteokbokki Guk

Sup Tteokbokki merupakan perpaduan kue beras, daging giling, dan sayuran seperti rumput laut dan bawang bombay. Sedangkan, Tteokbokki sendiri merupakan campuran kue beras yang dikukus dan diiris, kue ikan, dan daun bawang dalam saus manis dan pedas dengan banyak pasta cabai. Sup tteokbokki menjadi salah satu makanan musim dingin Korea terbaik yang tidak boleh Anda lewatkan. Di Indonesia sendiri, tteokbokki sudah banyak dijual secara instan dalam kemasan yang dapat dijumpai di berbagai supermarket.

5. Ramyeon

Ramyeon merupakan hidangan mi kuah ala Korea yang cocok dikonsumsi saat musim hujan. Ramyeon dapat dibuat dari mi basah atau mi instan. Beberapa merek ramyeon instan selain dikonsumsi di Korea Selatan, ada juga yang diekspor ke luar negeri, seperti ke Tiongkok, Hong Kong, Makau, Jepang, dan Indonesia. Ramyeon Korea umumnya bercita rasa pedas.

Ramyeon berbeda dengan mi ramen ala Jepang. Mie Ramen memiliki tekstur yang lentur, berukuran besar, berwarna kuning, dengan rasa yang lebih lembut. Sedangkan Anda dapat mengenali apa itu Ramyeon dari cita rasanya yang lebih pedas yang berbahan dasar kecap dan tambahan kimchi, daging babi, sayuran, atau seafood lainnya.

