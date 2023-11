World of Frozen di Hong Kong Disneyland Resmi Dibuka, Apa Saja Isinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - World of Frozen akhirnya dibuka di Hong Kong Disneyland pada hari Senin, 20 November 2023. Taman hiburan ini didedikasikan untuk franchise “Frozen” dan menjadi rumah baru bagi Elsa, Anna, Olaf dan Sven.

Lahan baru di Pulau Lantau Hong Kong ini diubah menjadi kerajaan fiksi Arendelle, termasuk beberapa elemen dari adegan-adegan penting dalam film-film terkenal seperti Gunung Utara, Istana Es Elsa, air mancur es dengan puncak salju, dan menara jam tempat Anna dan Pangeran Hans menyanyikan “Love is An Open Door” di film “Frozen” pertama.

World of Frozen didedikasikan untuk film Frozen yang merayakan hari jadinya yang ke-10 pada 27 November.

Dalam wawancara dengan USA Today, CEO Walt Disney Company Bob Iger mengatakan sangat gembira dengan peresmian ini.

“Saat Anda membenamkan seseorang, seorang tamu, ke dalam dunia fisik dari cerita yang sangat mereka sukai, itu menjadi sebuah pengalaman yang, saya tahu kita terkadang menggunakan kata ini secara berlebihan, sungguh ajaib," kata Iger yang diwawancara bersama dengan pencipta dan co-director Frozen pemenang Oscar dan Chief Creative Officer Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee, Pemimpin Disney Experiences Josh D'Amaro dan WakilPemimpin Disney Entertainment Alan Bergman.

Elsa dan kawan-kawan menyapa pengunjung

Di World of Frozen pertama di dunia ini, para pemeran yang berperan sebagai Elsa, Anna, dan Kristoff akan berjalan-jalan berinteraksi dengan para tamu. Ini berbeda dengan karakter lain di Disney World yang sebagian besar hanya tersedia untuk kesempatan berfoto.

Selain itu, sebuah band akan sesekali berkeliaran di seluruh World of Frozen memainkan musik.

World of Frozen di Hong Kong juga mencakup dua wahana yakni Wandering Oaken's Sliding Sleighs, roller coaster berkecepatan tinggi yang memberikan pemandangan kastil Arendelle kepada para tamu; dan Frozen Ever After, naik perahu yang menampilkan Anna, Elsa, Kristoff, Marshmallow, Sven si rusa kutub, Olaf si manusia salju dan Pabbie Troll. Saat pengunjung menelusuri Frozen Ever After, para karakter menyanyikan lagu-lagu dari film, termasuk “Do You Want to Build a Snowman?”, “Let It Go”, dan “For the First Time in Forever”, dalam bahasa Inggris asli film tersebut.

Kenapa di Hong Kong?

Michael Moriarty, direktur pelaksana Hong Kong Disneyland, menyebut World of Frozen sebagai atraksi paling mendalam yang pernah mereka bangun. Hong Kong dipilih sebagai lokasi karena orang-orang di kawasan tersebut memiliki ketertarikan tinggi terhadap Frozen. Selain itu, Pulau Lantau dianggap memiliki keunikan.

“Saya pikir juga ketika Anda melihat ruang indah yang kami miliki, dengan kemampuan kami untuk menciptakan pegunungan yang berangin bersama dengan pegunungan Lantau dan pemandangannya, untuk menciptakan lingkungan imersif yang sangat spesifik dan unik, menurut saya itu adalah keputusan yang mudah. Hong Kong harus menjadi yang pertama,” kata Moriarty kepada wartawan menjelang pembukaan.

Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam, elemen arsitektur dan desain di World of Frozen terinspirasi dari Norwegia, seperti halnya Arendelle di film.

Pengunjung dapat melihat arsitektur yang terinspirasi dari Dragestil (bahasa Norwegia untuk “gaya naga”) abad ke-19 di etalase toko yang terletak di seluruh World of Frozen, dan motif bunga bergaya yang menunjukkan seni dekoratif rosemaling yang ditampilkan pada pakaian yang dikenakan oleh para pemeran.

Menu di Golden Crocus Inn World of Frozen juga diambil dari masakan Norwegia dan mencakup Bayside Seafood Medley yang mengacu pada lokasi tepi pelabuhan Arendelle dan World of Frozen.

Pada malam hari, World of Frozen menyala dengan “Ice Magic” Elsa saat Istana Es, Kastil Arendelle, dan Air Mancur Persahabatan menyala dengan warna biru sedingin es.

Namun iklim di Hong Kong sangat berbeda dengan iklim di Norwegia. Hujan salju hampir tidak pernah terjadi di sini dan suhu rata-rata musim gugur masih mencapai sekitar 24 derajat Celcius.

Tiket ke Disneyland Hong Kong sudah termasuk tiket masuk ke Dunia Frozen.

Pengunjung mengakses Hong Kong Disneyland dengan mobil atau melalui jalur oranye pada sistem transportasi umum MTR. Disney memiliki stasiun sendiri, Sunny Bay di Hong Kong, yang ditempel dengan stiker World of Frozen untuk memperingati pembukaan dunia tersebut.

