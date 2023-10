Wahana Bertema Frozen Pertama Segera Dibuka di Hong Kong Disneyland Resort

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - World of Frozen agar segera dibuka di Hong Kong Disneyland Resort, pada 20 November 2023. Terinspirasi film animasi populer, Frozen, pengunjung dapat mengeksplorasi kampung halaman Elsa dan Anna.

Frozen salah satu waralaba Disney dengan pendapatan kotor tertinggi. Film pertama dan kedua telah menghasilkan US$2,7 miliar di seluruh dunia, menurut Box Office Mojo.

World of Frozen Baca Juga: 28 Tahun Jimin BTS, Begini Caranya Mendaki Popularitas

Sesuai namanya, World of Frozen menghadirkan landmark ikonik film itu. Ada dua wahan baru, salah satunya versi baru Frozen Even After. Di dalamnya wisatawan dapat mengunjungi Elsa's Ice Kingdom saat Summer Snow Day, perjalanan perahu melintasi negeri ajaib musim dingin.

Selain itu juga ada roller coaster untuk keluarga, Wandering Oaken's Sliding Sleighs, yang membawa pengunjung melalui perjalanan indah mengelilingi pegunungan. Selain itu, juga ada restoran yang menyajikan makanan terinspirasi Nordik.

Atraksi bertema film Disney ini juga akan dibuka di Tokyo pada musim semi mendatang. Sementara Disneyland Paris akan menyusul pada tahun 2025. “Kami sangat bersemangat untuk menawarkan kepada para tamu kami pengalaman yang mempesona dan mendalam, di mana mereka dapat menjelajahi keajaiban Arendelle yang menawan,” kata Managing Director Hong Kong Disneyland Michael Moriarty.

Hong Kong Disneyland Resort

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selama pandemi, Hong Kong Disneyland hanya dibuka selama lima hari dalam seminggung. Namun kini mulai beroperasi enam hari seminggu. Hal ini diharapkaj akan lebih banyak wisatawan dan penduduk lokal yang berkunjung.

Namun pengunjung nampaknya harys merogoh kocek lebih dalam jika berkunjung pada musim puncak. Berdasarkan pengumuman bulan lalu, tiket satu hari untuk hari dan musim populer akan dikenakan biaya KH$879 atau sekitar Rp 1,7 juta untuk 12 tahun ke atas.

Tahun ini, Walt Disney juga merayakan hari jadinya yang ke-100 sekaligus ulang tahun Hong Kong Disneyland yang ke-18. Karakter-karakter ikonik Disney akan muncul dalam serangkaian acara selama perayaan seratus tahun tersebut. Patung Walt Disney dan Mickey House Dream Makers juga akan diresmikan pada 16 Oktober.

HINDUSTAN TIMES | LIFESTYLE ASIA

Pilihan editor: Nikmati 5 Kemeriahan Libur Natal di Disneyland Hongkong