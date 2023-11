5 Penginapan di Sekitar GBK untuk Nonton Konser Coldplay 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa bulan terakhir banyak penyanyi, grup, dan band baik lokal maupun mancanegara menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta. Dari Raisa, BLACKPINK, hingga Coldplay yang akan menggelar konser dalam hitungan hari.

Demi mengantisipasi jarak dari tempat tinggal ke lokasi dan kemacetan di sekitar lokasi, beberapa penggemar memilih untuk menginap di hotel yang tak jauh dari lokasi konser. Berikut ini beberapa penginapan yang ada di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno.

1. Hotel Mulia Senayan

Hotel Mulia Senayan merupakan hotel bintang lima yang berjarak hanya 1,2 kilometer dari Stadion Utama GBK melalui pintu Jl. Asia Afrika. Jika ditempuh menggunakan motor membutuhkan waktu sekitar 4 menit menggunakan motor atau 16 menit.

Harga per malam saat konser Coldplay 15 November 2023 yaitu Rp 11.782.375 - Rp 14.368.750. Lokasi lengkapnya berada di Jalan Asia Afrika Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

2. The Orient

Hotel bintnag 5 ini hanya berjarak sejauh 2,2 kilometer dari Stadion GBK melalui pintu Jl. Pintu Satu Senayan. Dengan menggunakan mobil sekitar 5 menit atau berjalan kaki selama 30 menit. Harga kamar per malam dibanderol dari Rp 2.677.686 - Rp 7.227.000. Lokasinya berada di Jl. Jend. Sudirman No.36, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210.

3. Artotel Suites Mangkuluhur

Pilihan hotel lainnya adalah Artotel Suites Mangkuluhur. Letaknya hanya berjarak 3,1 kilometer dari Stadion GBK melalui pintu Jl. Gerbang pemuda, atau sekitar 7 menit menggunakan motor, setara 28 menit jalan kaki dari Stadion Gelora Bung Karno.

Harga kamar per malam dibanderol mulai dari yaitu Rp1.378.528 - Rp 3.800.000. Lokasi lengkapnya berada di Jl. Gatot Subroto Kav. II, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.

4. Aryaduta Suite Semanggi

Aryaduta Suite Semanggi terletak di Jl Ganisun Karet Seamnggi, Hotel ini bintang lima. Jaraknya sekitar 3,6 kilometer dari Stadion GBK, sekitar 9 menit menggunakan motor, atau 33 menit jalan kaki dari Stadion Gelora Bung Karno. Harga permalam saat konser Coldplay 15 November 2023 yaitu Rp 5.940.712 - Rp 8.339.506. Lokasi lengkapnya berada di Jl. Garnisun,Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.

5. The Gunawarman

The Gunawarman merupakan hotel bintang empat yang berjarak hanya 4,6 kilometer dari Stadion Utama GBK. Jika ditempuh dengan motor sekitar 18 menit atay jika jalan kaki selama 29 menit.

Harga kamar pe malam saat konser Coldplay 15 November 2023 yaitu Rp 5.652.893 - Rp 8.645.000. Lokasi lengkapnya berada di Jl. Gunawarman, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110.

Sementara itu, beberapa jotel yang sudah penuh dipesan saat malam konser Coldplay 15 November 2023 di antaranya Century Park, Harris Suites Fx Sudirman, Hotel Fairmont Jakarta, Home 899 Patal Senayan, Best Western Senayan, UROOMS Senayan, Eightin Hotel Sudirman Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta, Alila SCBD dan The Langham.

LAYYIN AQILA | TEMPO.CO | TRAVELOKA | TIKET.COM | AGODA | GOTRAVELLY

