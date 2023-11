Destinasi Liburan Musim Dingin di Austria Kapan Waktu Terbaiknya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun, sudahkah Anda memilih destinasi liburan untuk musim dingin di Eropa? Musim dingin di Eropa menawarkan serangkaian pengalaman yang unik, salah satunya di Austria.

Musim dingin di Eropa identik dengan pemandangan kota yang dihiasi dekorasi Natal atau pegunungan yang diselimuti salju. Hal ini yang menjadi daya tarik wisatawan di seluruh dunia. Mereka menikmati musim ini di resor-resor kota kecil di Eropa.

Destinasi liburan musim dingin Austria

Austria, terbukti sangat disukai berkat keindahannya yang sangat dingin selama musim dingin. Ya, liburan musim dingin di Austria menyediakan banyak aktivitas luar dan dalam ruangan, serta pengalaman kuliner yang lezat.

Di antara 12 pasar Natal yang mempesona di Wina, Christkindlmarkt di Rathausplatz menonjol sebagai yang terbesar dan termegah. Terletak di depan balai kota Rathaus yang megah, ada kios-kios yang tak terhitung jumlahnya, lampu-lampu yang mempesona, dekorasi yang meriah, dan makahan khas Natal yang berlimpah.

Masakan lokal menawarkan berbagai hidangan gurih yang lezat, termasuk Wiener Schnitzel tradisional, Tafelspitz, Gulasch, dan Kaiserschmarrn. Di Wina, juga terkenal dengan cokelat panasnya yang lezat, dan Sachertorte yang lezat bagi mereka yang menyukai makanan manis.

Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati siaran langsung opera luar ruangan gratis. Meski cuaca dingin banyak orang berkumpul untuk menikmati musik. Seperti konser liburan klasik yang biasanya sering kali dimainkan dengan latar belakang Istana Schönbrunn dan Gereja St Charles, yang dihiasi salju.

Rekreasi keluarga dan pecinta olahraga

Pesona musim dingin di Austria tak hanya berhenti di pasar, kuliner dan pertujukan musik. Khususnya bagi pecinta olahraga, tentu tak akan melewatkan pengalaman bermain salju di lereng ski.

Sedangkan untuk rekreasi keluarga, mampirlah ke St Anton am Arlberg, dan lokasi lainnya seperti, Pettneu am Arlberg, Schnann, Flirsch, dan Strengen. Wilayah ini menyandang penghargaan sebagai salah satu anggota pendiri Best of the Alps, sebuah asosiasi kualitas bergengsi yang mewakili 13 destinasi pegunungan paling terkenal.

St Anton adalah sebuah desa dan resor ski di negara bagian Tyrol, Austria yang terletak di Pegunungan Alpen Tyrolean. Terdapat jalur trem udara dan kursi gantung hingga 2.811 meter (9.222 kaki), menghasilkan penurunan vertikal 1.507 meter (4.944 kaki).

Waktu terbaik mengunjungi Austria saat musim dingin

Waktu terbaik mengunjungi Austria saat musim dingin rencanakan mulai Awal Desember hingga awal Januari. Anda masih bisa menikmati pasar Natal, yang terbesar dan salah satu yang terindah di Eropa.

Sedangkan musim ski terjadi bersamaan dengan hari libur dan musim perayaan. Namun Anda ingin menunggu hingga akhir musim dingin, yaitu bulan Maret.

