Agrowisata Gunung Mas: Tiket Masuk, Jam Buka, dan Rute Lokasi

TEMPO.CO, Jakarta - Agrowisata Gunung Mas dapat menjadi salah satu pilihan destinasi wisata untuk menghabiskan libur akhir pekan. Terutama bagi masyarakat sekitar Bogor, seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pasalnya, tempat rekreasi yang satu ini berlokasi di Puncak, Bogor, dekat Kebun Teh Puncak.

Kawasan di sekitar Agrowisata Gunung Mas juga masih asri dengan hamparan kebun teh dan udara yang menyejukkan. Selain menikmati pemandangan, wisatawan juga dapat berswafoto, berkeliling kebun teh, hingga mencoba berbagai wahana seru yang tersedia.

Melansir dari situs gunungmaswisatapuncak.com, tempat wisata yang satu ini mengusung konsep wisata perkebunan agro dan kebun teh yang berada di bawah manajemen pengelolaan Perkebunan Teh Nusantara, khususnya Jawa Barat. Tempat rekreasi ini juga menyediakan berbagai pilihan wisata, mulai dari Taman Kelinci, kolam pemancingan, Off Road, ATV, paralayang, hingga penginapan dalam tiga kelas dan kolam renang keluarga.

Lantas, seperti apa agrowisata Gunung Mas dari tiket masuk, jam buka, dan rute lokasinya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Tiket Masuk Agrowisata Gunung Mas

Ada dua jenis tiket yang dapat dibeli pengunjung saat datang ke Agrowisata Gunung Mas. Tiket pertama adalah untuk masuk kawasan wisata agro dan yang kedua di masing-masing wahana.

Untuk harga tiket masuk kawasan wisata dibanderol seharga Rp 15.500 per orang pada hari biasa atau weekend. Untuk pengendara motor dikenakan biaya tambahan Rp 5 ribu dan Rp 10 ribu untuk pengendara mobil. Adapun untuk harga tiket masuk kawasan wisata pada akhir pekan atau weekend mulai dari Rp 20 ribu per orang.

Harga tiket per wahana yang berada di kawasan Agrowisata Gunung Mas berbeda-beda. Melansir dari unggahan di akun Instagram AgrowisataN8, untuk harga tiket wahana Rainbow Slide adalah Rp 25 ribu per orang untuk satu kali meluncur. Sedangkan untuk harga pasangan atau couple adalah Rp 35 ribu per satu kali meluncur.

Selain itu, ada juga harga tiket untuk menikmati seluncur selama satu hari penuh, yakni sekitar Rp 60 ribu per orang. Sedangkan untuk seluncur selama satu hari penuh berpasangan adalah Rp 70 ribu.

Sementara itu, untuk harga tiket masuk wisata tea bridge mulai dari Rp 10 ribu per orang. Ada juga atraksi fun offroad KOMODO yang harga tiketnya bervariasi, mulai dari Rp 400 ribu untuk jalur pendek atau short track dan Rp 600 ribu untuk long track.

Agrowisata Gunung Mas juga memiliki fasilitas glamping atau glamour camping bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menginap di kawasan Gunung Mas. Adapun harga sewanya mulai dari Rp 600 ribu per malam pada hari Senin hingga Jumat. Sedangkan untuk Sabtu dan Ahad tarif menginapnya mulai dari Rp 700 ribu per malam.



Jam Buka Agrowisata Gunung Mas

Bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu liburnya di Agrowisata Gunung Mas, tempat rekreasi ini buka setiap hari, dari Senin hingga Ahad. Adapun untuk jam operasionalnya dibuka mulai dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.



Rute Perjalanan ke Agrowisata Gunung Mas

Kawasan Agrowisata Gunung Mas berlokasi di Jalan Raya Puncak kilometer 87, Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor. Agrowisata ini berada di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dan Cianjur.

Untuk rute perjalanan menuju destinasi wisata ini, pengunjung harus menempuh jalur sekitar 31,5 kilometer melalui Jalan Raya Puncak – Cianjur. Karena rute ini melewati jalan tol, maka waktu berkendara yang dibutuhkan adalah sekitar 1 jam 6 menit, menurut layanan Google Maps.

Sementara itu, apabila Anda menggunakan sepeda motor, maka bisa melalui Jalan raya Puncak dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 11 menit. Rute ini menempuh jalur sekitar 32,6 kilometer dari Stasiun Bogor.

Meski menempuh perjalanan yang panjang, namun rasa lelah pengunjung dapat diobati dengan pemandangan dan wahana yang ada di Agrowisata Gunung Mas. Terdapat beberapa wahana rekreasi di objek wisata ini. mulai dari ATV Challenges, Paralayang atau Paragliding, Paintball Rental, Outdoor Fun Game seperti Back yard game dan low impact game, Archery War, berkuda, off road, ayunan, sepeda, dan permadani terbang, hingga fasilitas restoran, villa, dan camping ground.

