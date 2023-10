8 Contoh Staycation Seru yang Bisa Dicoba saat Liburan

Iklan

-

Selain sekadar menghabiskan waktu di dalam kamar hotel, ada banyak contoh staycation yang bisa dijadikan pilihan kegiatan menarik yang bisa Anda coba.

Kegiatan-kegiatan ini membantu Anda merasa segar dan rileks, terlepas dari rutinitas sehari-hari yang membuat penat.

Lantas, apa saja contoh kegiatan saat staycation? Mari simak delapan contoh staycation seru yang bisa Anda coba ketika liburan panjang yang akan datang.

Daftar Contoh Staycation

Tidak hanya menghabiskan waktu untuk tidur saja, staycation juga meliputi aktivitas yang biasanya dilakukan di sekitar hotel. Di bawah ini beberapa contoh aktivitas saat staycation:

1. Hunting Foto

Selama staycation, Anda dapat memanfaatkan waktu untuk berburu spot-spot foto menarik di sekitar hotel.

Banyak hotel memiliki desain interior dan eksterior yang bagus, sehingga Anda dapat menjelajahi setiap sudutnya untuk mendapatkan gambar-gambar yang indah.

Rooftop dengan pemandangan kota yang memukau, koleksi seni yang menginspirasi, atau taman hotel yang hijau dapat menjadi tempat yang sempurna untuk mengabadikan momen-momen spesial.

2. Menonton Film

Staycation juga bisa menjadi waktu yang sempurna untuk menonton film-film favorit Anda. Setelah melewati rutinitas yang sibuk, menonton film kesukaan Anda dapat membantu melepaskan kejenuhan dan menyegarkan pikiran Anda.

Keuntungan lainnya adalah bahwa dalam setiap film, terdapat pesan-pesan yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari Anda.

3. Mengunjungi Museum

Jika hotel Anda berdekatan dengan museum atau pameran seni terkenal, mengunjungi tempat-tempat ini bisa menjadi aktivitas yang sangat menarik selama staycation.

Mengunjungi museum dapat memberikan pengalaman budaya yang berharga, karena Anda dapat melihat koleksi seni dari seniman lokal dan internasional.

Banyak kota besar memiliki museum seni dengan pameran yang mengesankan, yang akan memperkaya pemahaman Anda tentang seni dan budaya.

4. Wisata Kuliner

Beberapa hotel menawarkan konsep all you can eat yang memungkinkan Anda menikmati berbagai hidangan dari berbagai jenis masakan, termasuk hidangan Nusantara, Asia, dan Barat.

Hal ini menjadi kesempatan yang sempurna untuk menjelajahi kuliner lokal dan internasional tanpa harus pergi jauh.

Anda dapat menikmati hidangan lezat yang disiapkan oleh koki profesional, menjadikannya pengalaman kuliner yang tak terlupakan selama staycation Anda.

5. Relaksasi dengan Spa

Salah satu cara yang ideal untuk rileks selama staycation adalah dengan mengunjungi spa. Di lingkungan yang tenang, Anda dapat menikmati layanan spa yang menawarkan aromaterapi dan musik lembut, menciptakan suasana yang menyegarkan.

Namun, perlu diingat bahwa perawatan spa seringkali memiliki biaya yang cukup tinggi, jadi pastikan Anda menyiapkan anggaran khusus jika Anda ingin memanjakan diri dengan spa.

6. Melakukan Olahraga

Cara untuk tetap bugar selama staycation adalah menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat.

Olahraga ringan yang dilakukan secara teratur juga dapat memberikan manfaat besar bagi tubuh Anda. Beberapa hotel menyediakan fasilitas gym.

Namun jika tidak, Anda dapat melakukan olahraga ringan seperti jogging di sekitar hotel sambil menikmati pemandangan kota.

Penting untuk mengikuti tahapan olahraga dengan benar, termasuk pemanasan, latihan inti, dan pendinginan, untuk memaksimalkan hasil kesehatan Anda.

7. Berenang

Sebagian besar hotel saat ini dilengkapi dengan kolam renang. Namun, jika hotel Anda tidak memiliki kolam renang, Anda dapat mencari penginapan yang berdekatan dengan pantai untuk menikmati berenang sambil menikmati ombak.

Pastikan Anda juga menyiapkan perlindungan kulit seperti sunscreen jika berenang di pantai untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

8. Menyelesaikan Buku Bacaan

Staycation bisa menjadi waktu yang tepat untuk melanjutkan atau menyelesaikan buku-buku yang selama ini tertunda. Carilah tempat yang nyaman di hotel atau villa Anda, seperti sofa yang empuk atau bahkan pasang hammock di halaman jika Anda tinggal di vila.

Dengan suasana yang tenang, Anda dapat bersantai sambil menikmati buku-buku favorit Anda. Membaca buku merupakan cara yang baik untuk mengisi waktu luang Anda dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan.

