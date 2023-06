Rekomendasi Hotel Instagrammable di Bandung untuk Akhir Pekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Bandung selalu menjadi tujuan menarik menghabiskan waktu liburan. Selain tempat wisatanya yang beragam, Bandung juga menawarkan hotel-hotel Instagrammable dengan spot foto unik dan menarik. Keberadaan hotel Instagrammable di Bandung tentu semakin menambah keseruan staycation bersama teman dan keluarga.

Jika dalam waktu dekat Anda berencana ke Bandung, wajib mengetahui sejumlah hotel Instagramable di kota dengan julukan Paris Van Java ini. Simak daftarnya sebagai berikut.

1. The Silk At Dago

The Silk At Dago yang berlokasi di kawasan Dago Atas, Kota Bandung. The Silk At Dago bisa jadi alternatif pilihan untuk Anda yang ingin menginap di hotel Instagramable. Dekorasi hotel ini sangat bervariasi, mulai dari mural hingga perabot vintage dan dekorasi-dekorasi etnik. menjadikannya terlihat sangat unik dan tentunya instagramable. Tarif menginap di The Silk At Dago mulai dari Rp 472.500 per malam.

2. Tama Boutique Hotel

Bagi Anda pecinta Korea, hotel Instagramable di Bandung ini bisa menjadi pilihan staycation yang menarik. Bagaimana tidak, desain interior hotel ini menggabungkan gaya kontemporer dengan sentuhan tradisional Korea yang unik. Salah satu yang paling menarik dari Tama Boutique Hotel adalah terdapat back ground mural bergambar Istana Kerajaan Korea yang membuat suasana Korea lebih terasa. Tarif hotel ini mulai dari Rp 733.810 per malam.

Tama Boutique Hotel. Foto: Instagram.

3. Vasaka Maison Hotel

Hotel yang berlokasi di Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini menawarkan desain hotel bergaya klasik ala kolonial. Cukup merogoh kocek mulai dari Rp 910.667 per malam, pengunjung bisa menikmati dekorasi hotel yang sangat estetik dengan dominasi warna biru-putih. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas rooftop pool untuk menikmati pemandangan alam Bandung dari ketinggian.

4. Kollektiv Hotel

Tidak hanya Instagramable, Kollektiv hotel juga memiliki konsep rancangan yang unik dan tak biasa. Dengan membayar tarif mulai dari Rp 550.000 per malam, Anda akan merasakan sensasi menginap di dalam box container. Kollektiv Hotel juga menawarkan suasana kekinian sehingga cocok bagi Anda yang gemar berfoto ria. Hotel ini terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami no. 62 Bandung,

5. Beehive Boutique Hotel

Rekomendasi hotel Instagramable di Bandung yang bisa Anda coba selanjutnya adalah Beehive Boutique Hotel yang berada di Dago. Hotel ini menawarkan nuansa homey sehingga cocok dijadikan tempat staycation bersama teman atau keluarga. Dengan tarif mulai Rp 510.000 per malam, pengunjung akan dimanjakan dengan interior hotel yang didominasi warna kalem dan netral namun tetap Instagramable.

Beehive Boutique Hotel. Foto: Instagram.

6. Summerbird Bed and Brasserie

Hotel yang berada di kawasan Cicendo ini hanya mematok tarif mulai dari Rp 480.26 per malam. Meski murah, namun hotel ini menawarkan suasana rustic ala skandinavia dengan dekorasi berkonsep recycled. Tak mengherankan Summerbird Bed and Brasserie sangat terlihat unik dan eksentrik sekaligus instagramable.

7. Blackbird Hotel

Berbicara hotel Instagramable di Bandung tak lengkap jika tidak mencantumkan Blackbird Hotel. Dengan tarif mulai dari Rp 525.000 per malam, pengunjung dapat menikmati suasana staycation dengan dekorasi kamar warna putih disertai aksen kayu. Hotel ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai suasana minimalis dan monokromatik.

8. The Malaka Hotel

Hampir mirip dengan Blackbird Hotel, The Malaka Hotel juga menawarkan atmosfer minimalis dan juga monokromatik yang instagramable. Cukup merogoh kocek mulai dari Rp 340.000, pengunjung dapat staycation di hotel yang dekat dengan Trans Studio Bandung ini. Hotel ini berlokasi di Jalan Halimun, Palasari, Kota Bandung.

9. Cottonwood Bed & Breakfast House

Pecinta warna pastel wajib untuk staycation di Cottonwood Bed & Breakfast House. Hotel ini menawarkan konsep desain kamar yang klasik serta vintage sehingga memberikan suasana menginap yang seru. Tak hanya cocok dijadikan latar foto, hotel ini juga sangat dekat dengan pusat perbelanjaan Paris Van Java. Dengan tarif mulai dari Rp 339.000 per malam, hotel yang berada di Pasteur ini bisa jadi pilihan menginap saat berada di Bandung.

10. Triple Seven Bed and Breakfast

Triple Seven Bed and Breakfast. Foto: Instagram.

Rekomendasi hotel Instagramable di Bandung selanjutnya adalah Triple Seven Bed and Breakfast. Hotel ini menawarkan berbagai konsep kamar yang unik dan menari, termasuk kamar dengan konsep bunk bed yang dilengkapi dengan ruang duduk di bagian bawahnya. Selain tampilan yang estetis, hotel bergaya vintage dan pop art ini juga memiliki lokasi yang sangat strategis. Hotel ini berada di wilayah Cicendo dan menawarkan tarif mulai dari Rp254.362 per malam.

11. Vue Palace Hotel

Vue Palace Hotel menjadi pilihan yang menarik jika Anda menyukai gaya kontemporer Hotel ini memiliki penataan kamar yang elegan dengan furnitur modern sehingga cocok dijadikan latar belakang untuk berfoto-foto Anda. Vue Palace Hotel berada di Jalan Otto Iskandar Dinata No. 3, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Bandung dan menawarkan tarif per malam mulai dari Rp 432.000.

12. Golden Flower by KAGUM Hotels

Tak hanya Instagramable, Golden Flower by KAGUM Hotels sangat dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Paskal Hyper Square, Pasar Baru, dan King Plaza. Di sini, pengunjung dapat menginap di hotel dengan fasilitas yang lengkap hanya dengan merogoh kocek mulai dari Rp 455.000 per malam. Hotel ini berlokasi di Jalan Asia Afrika, Braga, Bandung.

Itulah sejumlah daftar rekomendasi hotel Instagramable di Bandung yang cocok dijadikan tempat staycation bersama teman atau keluarga. Tidak hanya menawarkan suasana estetik, beberapa hotel tersebut juga memiliki fasilitas lengkap dan harga yang terjangkau.

RIZKI DEWI AYU

