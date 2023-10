6 Rekomendasi Wisata di Lembang yang Bagus untuk Keluarga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apabila weekend ini masih bingung menentukan tempat liburan, wisata di Lembang bisa menjadi pilihan menarik.

Lembang terletak di Kabupaten Bandung Barat dan terkenal dengan wisata alamnya, seperti Cikole, Floating Market, hingga Farmhouse.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Bandung yang Populer

Selain terkenal dengan wisata alam, Lembang juga memiliki berbagai atraksi menarik, kuliner enak, hingga kegiatan seru lainnya yang bisa dikunjungi saat weekend.

Dalam artikel ini, akan membahas beberapa rekomendasi wisata Lembang yang menarik untuk dikunjungi, lengkap dengan jam buka dan harga tiket masuknya.

Tempat Wisata Lembang Menarik untuk Liburan

Berikut ini rekomendasi tempat wisata di Lembang yang bisa dikunjungi bersama keluarga.

1. Farmhouse Lembang

Baca Juga: 4 Tempat Liburan di Bandung dan Sekitarnya untuk Akhir Pekan Bersama Keluarga

Farmhouse Lembang terletak di Jl. Raya Lembang No.108, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40391, adalah salah satu destinasi populer di Lembang.

Tempat ini menjadi favorit baik bagi wisatawan lokal maupun internasional berkat arsitektur Eropa yang memikat, menciptakan lanskap indah untuk berfoto.

Farmhouse juga menawarkan kesempatan untuk menyewa kostum khas Eropa seharga Rp75 ribu per jam dan berinteraksi dengan hewan-hewan lucu seperti kelinci, domba, kuda, iguana, dan lainnya.

Jam operasionalnya adalah dari pukul 09.00 hingga 21.00 WIB dan untuk tiket masuknya seharga Rp25.000 dan dapat ditukar dengan susu murni.

2. Floating Market

Floating Market yang berlokasi di Jalan Grand Hotel No. 33E, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40391, merupakan surganya para pecinta kuliner di Kota Lembang Bandung.

Destinasi ini menawarkan area yang luas dan nyaman dengan berbagai spot foto menarik. Anda akan menemukan berbagai penyedia makanan di perahu-perahu terapung di Floating Market.

Namun, Anda akan menikmati hidangan mereka di tempat khusus yang disediakan untuk pengunjung. Taman ini memiliki gazebo-gazebo yang tersebar luas, serta berbagai wahana seru.

Floating Market juga menghadirkan kota mini Lembang yang menarik dan penyewaan kostum gaya Jepang dan Korea.

Tiket masuknya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000, dengan jam operasional Senin-Jumat (09.00-18.00 WIB) dan Sabtu-Minggu (08.00-19.00 WIB).

3. The Great Asia Afrika

The Great Asia Afrika yang berlokasi di Jl. Raya Lembang - Bandung No.71, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40391, adalah salah satu destinasi menarik di Lembang.

Dibuka pada tahun 2019, tempat ini memanjakan pengunjung dengan miniatur destinasi terkenal dari tujuh negara di Asia dan Afrika.

Miniatur bangunan khas dari negara seperti Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, India, negara-negara Afrika, dan wilayah Timur Tengah dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai negara aslinya.

Selain eksplorasi miniatur, pengunjung juga dapat menikmati makanan khas, berbelanja cenderamata, dan merasakan kebudayaan dari negara-negara tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tiket masuk ke destinasi wisata ini tersedia dengan harga Rp50.000, dan jam operasionalnya adalah Senin-Jumat (09.00-18.00 WIB) serta Sabtu-Minggu (08.00-18.00 WIB).

4. Fairy Garden by The Lodge

Fairy Garden by The Lodge yang terletak di Jalan Maribaya Timur No. 1, RT.01/RW.10, Cibodas, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40391, adalah destinasi wisata yang menakjubkan di The Lodge Maribaya.

Tempat ini memiliki banyak spot foto menakjubkan dan wahana seru yang cocok untuk keluarga dan teman.

Fairy Garden mengusung tema dunia peri dan menawarkan fasilitas unik yang memadukan realitas dan dunia fantasi.

Pengunjung dapat menyewa kostum peri dengan berbagai ukuran dan warna, termasuk kostum untuk anak-anak dan dewasa. Selain itu, tersedia layanan fotografi untuk mengabadikan momen berharga di Fairy World.

Biaya tiket masuk ke Fairy Garden adalah Rp35.000 per orang, dan wahana lainnya mungkin memerlukan biaya tambahan. Jam operasionalnya adalah Senin-Jumat (09.00-17.00 WIB) dan Sabtu-Minggu (09.00-20.00 WIB).

5. Orchid Forest Cikole

Orchid Forest Cikole, terletak di Jalan Anyar No. 49, Genteng, Cikole, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391, adalah taman anggrek terbesar di Indonesia, yang mencakup luas 12 hektar.

Menampilkan 157 jenis bunga anggrek yang beragam dari seluruh dunia, tiket masuk ke Orchid Forest Cikole dibedakan antara wisatawan lokal dan turis asing. Wisatawan lokal dikenai biaya Rp40.000, sementara turis asing Rp100.000.

Harga tiket mencakup akses ke Orchid House, Rabbit Forest, dan Shuttle. Taman ini juga menyajikan beragam spot foto estetik dengan tema alam, dan saat malam tiba, lampu-lampu indah di sekitar Orchid Forest menciptakan pemandangan yang memukau.

Di sini, pengunjung dapat menikmati aktivitas seperti piknik, naik kuda, bermain golf, flying fox, dan masih banyak lagi. Orchid Forest Cikole buka dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB pada hari biasa, dan dari pukul 08.00 hingga 19.00 WIB pada akhir pekan.

6. Lembang Park & Zoo

Lembang Park & Zoo yang terletak di Jalan Kolonel Masturi Nomor 171, Sukajaya, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40931, adalah destinasi populer yang menjelajahi taman dan kebun binatang dengan menggunakan sepeda motor sewaan.

Di sini, Anda dapat mengendarai kuda, naik perahu bebek, bahkan makan bersama harimau di balik kaca. Destinasi ini sangat cocok untuk liburan keluarga dengan anak-anak, yang dapat belajar dan bermain sekaligus.

Kebun binatang seluas 25 hektar ini beroperasi sepanjang minggu. Jam operasional pada hari Senin-Jumat adalah dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB, sementara pada Sabtu dan Minggu, taman buka dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Tiket masuk Lembang Park Zoo dibagi berdasarkan hari kunjungan, dengan harga Rp50.000 pada hari Senin-Jumat, dan Rp70.000 pada Sabtu, Minggu, hari libur, dan akhir pekan. Untuk anak-anak dengan tinggi di bawah 80 cm dapat masuk secara gratis.

Demikian, rekomendasi tempat wisata Lembang yang menarik untuk daftar liburan Anda bersama keluarga. Semoga bermanfaat.

RISMA KHOLIQ

Pilihan Editor: 20 Tempat Wisata di Lembang Bandung Terbaru, dari Playground hingga Glamping