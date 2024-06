6 Rekomendasi Wisata Alam Ramah Anak di Bandung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liburan sekolah menjadi momen yang sangat dinantikan oleh anak-anak. Saat berlibur, membawa anak menjelajahi tempat wisata alam yang indah punya banyak manfaat. Namun memilih tempat wisata yang ramah anak menjadi hal penting supaya liburan menjadi nyaman bagi anak dan aman bagi keluarga. Sudah banyak tempat semacam itu, tak terkecuali di Bandung. Di mana saja rekomendasinya?

1. Dago Dream Park

Dago dream park merupakan tempat wisata alam yang membentang seluas ± 13 hektar. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pegunungan dengan berbagai spot foto seperti Karpet Alladin, Sky Tree, Sky Bike, Up House, Love Seat, dan Flying Lounge. Selain itu, terdapat juga atraksi lain seperti Flying Fox, Kora-Kora, dan ATV. Sejak dibuka pada tahun 2016, Dago Dreampark telah berkembang pesat dan menarik banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Destinasi wisata yang ideal untuk dikunjungi bersama keluarga ini buka setiap hari. Pada hari kerja (Senin-Jumat), jam operasionalnya adalah dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, sedangkan pada akhir pekan (Sabtu, Minggu/Hari Libur), buka dari pukul 08.00 hingga 18.00. Harga tiket masuk bervariasi tergantung pada hari, dengan perbedaan tarif untuk hari kerja, akhir pekan, dan musim liburan seperti libur Lebaran. Informasi lengkap mengenai harga tiket dapat ditemukan di situs resmi Dago Dreampark

2. Ranca Upas

Ranca Upas adalah destinasi rekreasi yang populer karena memiliki penangkaran rusa yang menarik. Selain itu, pengunjung dapat menikmati pengalaman berkemah di area yang sudah disediakan. Selama musim liburan, tempat ini menjadi magnet bagi para wisatawan. Beberapa atraksi menarik di sini termasuk pemandian air panas, area outbound, dan pemandangan indah perkebunan yang luas. Destinasi ini beralamat Jalan Raya Ciwidey-Patenggang, Ciwidey, Bandung. Dengan harga tiket Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu.

3. Orchid Forest Cikole

Orchid Forest Cikole adalah salah satu destinasi yang dapat Anda kunjungi di Lembang, Jawa Barat. Tempat ini dibuka sejak Agustus 2007 dan berdiri di atas lahan seluas sekitar 14 hektare milik Perum Perhutani. Dominasi pohon pinus di kawasan ini menjadikannya arena belajar yang ideal, sehingga cocok untuk liburan keluarga membawa anak.

Harga tiket untuk pengunjung lokal yaitu sejumlah Rp 47.500. Harga ini sudah termasuk asuransi sebesar Rp 7.500, kemudian voucher makan yang bisa ditukarkan di area food court sejumlah Rp 10.000, sedangkan pengunjung mancanegara Rp 100.000. Biaya ini termasuk biaya akses ke Orchid House, Shuttle, dan juga Rabbit Forest.

4. The Nice Park Bandung

Tempat selanjutnya adalah The Nice Park, beralamat di Jalan Kolonel Masturi Nomor 30, Jambupida, Cisarua, Bandung Barat. Merupakan tempat wisata alam, bermain, dan belajar yang cocok didatangi anak-anak. Tempat ini juga ada kebun binatang mini yang bisa diberi makan dan juga foodcourt. The Nice Park dikelilingi pepohonan besar dan pemandangan alam. Selain itu tempat wisata ini menyediakan area taman bermain yang beragam pilihan, ada flying fox, rainbow side, ayunan, roller coaster mini, sepedaan, dan lainnya. Tempat ini juga menyediakan permainan khusus para balita atau batita. Untuk masuk lokasi, pengunjung dikenai harga Rp30 ribu per orang, dan Rp60 ribu tetapi sudah termasuk dapat menikmati area taman bermain.

5. De’Ranch Lembang

Tempat wisata ala koboi Amerika ini merupakan tepat wisata yang menyediakan kuda, wahana permainan, dan berfoto dengan kostum koboi. Anak-anak dapat berinteraksi dengan hewan-hewan seperti kuda, sapi, dan domba. Selain itu, De Ranch juga memiliki fasilitas bermain seperti sepeda dan kereta gantung yang bisa dinikmati bersama keluarga. Tiket masuknya hanya Rp15.000 saja dan dapat ditukarkan dengan susu murni asli peternakan De’Ranch. Tempat ini beroperasional mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.

6. Jendela Alam

Jendela Alam adalah destinasi wisata edukasi yang ideal untuk anak-anak. Di sini, mereka bisa mempelajari tentang alam dan lingkungan secara langsung. Terletak di lahan pertanian dan peternakan yang masih beroperasi, tempat ini menawarkan berbagai aktivitas rekreasi untuk anak-anak. Jendela Alam dilengkapi dengan berbagai wahana permainan edukatif, termasuk taman bermain, kolam renang, dan area outbound. Harga tiket masuknya mulai dari Rp20 ribu per orang pada hari Senin-Jumat, dan Rp25 ribu per orang pada Sabtu-Minggu serta hari libur.

ANDIKA DWI | AWALIA RAMADHANI | DINI DIAH

