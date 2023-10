Lisa Blackpink Tampil di Crazy Horse, Mengenali Panggung Koreografi di Paris Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink pentas kabaret di kelab Crazy Horse, pada Kamis, 28 September 2023, di Paris, Prancis. Pertunjukan kabaretnya menampilkan medley klasik seperti But I Am A Good Girl dan Crisis? What Crisis? Kabar ini disambut para penggemar internasional Lisa, khususnya yang berada di Paris.

Apa Itu Crazy Horse?

Panggung Crazy Horse Paris secara eksklusif telah menjadi institusi ikonik yang menampilkan pertunjukan tarian dan keanggunan. Dikutip dari situs web Crazy Horse Paris, sejak berdiri pada 1951, tempat ini telah menjadi populer bagi mereka yang mencari hiburan malam. Sutradara Alain Bernardin yang pertama kali mendirikan tempat ini. Ia menyukai tarian dan seni visual. Ia ingin Crazy Horse memiliki keunikan gaya dan estetika.

Crazy Horse Paris menampilkan pengalaman visual dan koreografi. Pertunjukan ini ditingkatkan dengan kecanggihan pencahayaan dan efek lainnya. Selama bertahun-tahun, tempat ini telah menerima penari dari berbagai negara dan latar belakang kesenian. Dikutip dari Independent, teater ini terletak di 12 Avenue George V. Pertunjukan biasanya berlangsung sekitar 90 menit.

Kehadiran Lisa sebagai bintang tamu utama di kabaret Crazy Horse sudah direncanakan sejak beberapa bulan. Dalam wawancara eksklusif bersama majalah ELLE pada 27 September, Andrée Deissenberg, General Manager Cabaret Creation and Brands di Crazy Horse mengungkapkan cerita di balik penampilan Lisa tersebut.

“Dia (Lisa) datang beberapa kali dan sering ke belakang panggung untuk menemui para penari. Aku terpikir mengundangnya tampil adalah ide cemerlang, dan dia langsung menyetujuinya,” kata Andrée.

MALINI | INTAN SETIAWANTY

