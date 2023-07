Harga Tiket Masuk Lembang Wonderland, Jam buka, dan Wahana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembang Wonderland termasuk salah satu destinasi wisata yang baru di Lembang Bandung yang patut Anda kunjungi. Wisata Lembang yang mengusung berbagai taman dan tema ala Disney ini dibuka untuk umum pada tanggal 17 Agustus 2019. Secara spesifik berbicara keunikan Lembang Wonderland ini, Anda seperti sedang ada di negeri dongeng dengan segala warna-warninya yang indah dilihat.

Bayangkan Anda sedang di ruangan yang penuhi taman ice cream dengan lantai yang penuh warna. Lalu, Anda juga bisa bermain di pabrik permen dan seru-seruan seperti di film Wonka. Inilah Glowing in The Dark ala Lembang dengan kisah Alice in Wonderland yang cocok bagi anak-anak dan orang tua. Bahkan, pada malam hari taman rekreasi Wonderland tetap menarik mata para wisatawan dengan lautan lampu yang berwarna-warni.

Harga Tiket, Jam Buka, dan Lokasi

Berwisata di Lembang Wonderland akan dikenakan biaya tergantung hari kedatangan Anda. Kemudian, Anda pun perlu membayar tiket lain untuk menikmati fasilitas wahana-wahana dongeng Wonderland.

Berikut harga secara umum, tetapi bisa saja mengalami perubahan:

Harga Tiket Masuk Weekday & Weekend Rp35.000

Harga Per Wahana Rp25.000

Paket 5 Wahana (belum termasuk tiket masuk) Rp80.000

Kemudian, pada Senin-Kamis Lembang Wonderland beroperasional mulai pukul 10.00-18.00 WIB, Jumat mulai pukul 10.00-19.00 WIB, dan Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00-20.00 WIB.

Untuk mendatangi wisata Lembang Wonderland, Anda harus menaiki daerah dataran tinggi yang termasuk pusat wisata di Bandung. Lembang Wonderland berada di Jalan Raya Lembang Nomor 177, Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Wahana Seru Lembang Wonderland

Objek wisata Wonderland adalah wahana edukasi, keluarga, dan spot hits yang disatukan sekaligus. Berikut fasilitas Lembang Wonderland.

Tempat parkir luas

Kontak informasi siaga

Toilet umum

Tempat ibadah

Teras-teras bersantai

Food Court

Atraksi negeri dongeng

Taman Ice Cream

Area salju

Kawasan instagenic sweet field

Area memancing dan lainnya

Kemudian, ada wahana-wahana seru Lembang Wonderland berikut.

1. Ice Cream Park

Area Ice Cream Park dipenuhi replika bangunan es krim, permen raksasa, juga kolam pemancingan ikan mainan. Kemudian, dilengkapi suasana negeri di hujan salju. Jadi, siapkan baju hangat Anda sebelum ke sini, ya!

2. Magic Forest Park

Magic Forest Park adalah area yang merepresentasikan alam lokal seperti Maribaya dan Jayagiri Bandung. Di sini, Anda akan menjelajahi layaknya suasana hutan dengan rumah – rumah pohon yang bertema. Antara lain, rumah buah, rumah lisang, rumah serangga, rumah Tarzan, dan rumah dasar laut.

3. Factory Candy Park

Factory Candy Park inilah yang membuat Lembang Wonderland mirip situasi dongeng di film Wonka tahun 90-an. Di sini, Anda bisa menemukan permen-permen yang lezat langsung dari pabriknya.

4. Sweet Field

Area Lembang Wonderful ini adalah jenis area indoor Sweet Field. Areanya dikelilingi oleh patung-patung kurcaci. Kemudian, ada balon udara dan perahu yang di atas kolam. Sangat mirip dengan negeri dongeng yang Anda saksikan di film-film Disney, bukan?

5. Factory Cookies Park

Factory Cookies Park adalah destinasi wisata yang dipenuhi oleh kuliner toko Kue Bandung dengan berbagai merek dagang. Antara lain, Ina Cookies, Kartika Sari, Brownies Amanda, Bandung Makuta Cake, Bandung Princess Cake, dan Bandung Kunafe. Di sini, setiap pengunjung juga berkesempatan untuk memasak kue balok Bandung dan olahan kue lainnya khas kota kembang ini.

ALFI MUNA SYARIFAH