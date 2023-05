Harga Tiket Masuk Fairy Garden Bandung, Lokasi, Fasilitas, dan Jam Buka

TEMPO.CO, Jakarta - Selain dijuluki sebagai Kota Kembang, Bandung juga dikenal dengan Paris van Java. Pasalnya, kota ini memiliki banyak atraktif yang membuatnya menjadi pusat wisata. Baru-baru ini, Bandung membuka wisata batu bernuansa negeri dongeng yang cocok bagi hiburan anak-anak. Jika Anda menjelajahi kawasan Maribaya Lembang, maka Anda akan menemukan wisata Bandung Fairy Garden.

Fairy Garden menyediakan 6 wahana outdoor dan indoor dengan taman yang hijau sekaligus menjadi pusat edukasi anak-anak. Mulai dari keterampilan tangan dan kognitif. Juga melepaskan emosi dengan baik melalui bereksplorasi yang ditemani oleh hewan dan tumbuhan. Nuansa Disney hampir bisa Anda temukan di Fairy Garden Bandung ini. Di mana wisata anak-anak Bandung ini sering mengadakan acara bernama Kastil Menyala per akhir pekan. Cocok sekali untuk melepas penat sekolah dan kerja, bukan?

Namun, jika ingin menikmatinya Anda harus datang malam hari karena kemeriahannya akan disambut dengan gemerlap lampu berwarna. Acara ini lebih indah pula dengan berbagai latar belakang yang menarik mata. Antara lain, hadirnya latar belakang yang mengusung satwa-satwa hutan. Lalu, adanya kemeriahan secara langsung oleh para peri Fairy Garden. Anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan mereka sembari belajar tentang masalah alam. Banyak pertunjukan ala Disney lainnya seperti ciri khas yang lekat, yaitu iringan drama musikal hingga parade kostum.

Harga Tiket, Jam Buka, Lokasi

Berikut Harga Tiket Masuk Fairy Garden tahun 2023, tetapi harga bisa saja berubah. Harga juga ditentukan oleh jenis tiket yang dibeli dan hari kedatangan Anda.

Jenis Tiket Weekday Weekend

Tiket Masuk Kawasan Rp65.000 Rp65.000

Tiket Masuk Terusan Rp125.000 Rp125.000

Tiket Masuk Terusan Fairy Garden Rp100.000 Rp100.000

Adapun tiket khusus untuk memasuki Wahana Woodland dengan berbagai fasilitasnya berikut ini.

Bouncy Castle Rp25.000

Trampoline Rp25.000

Memberi Makan Kelinci Rp20.000

Menunggang Kuda Rp50.000

Jam Operasional Taman

Jam buka mulai pukul 09l.00 – 17.00 WIB.

High season mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB.

Segera kunjungi tempat wisata Fairy Garden di Desa Cibodas, Kec Lembang, Kab Bandung Barat, Jawa Barat. Jangan lupa datang satu jam sebelum jam buka agar terhindar dari antrian panjang.

Tema Bermain di Fairy Garden Bandung

Agar anak-anak tidak mudah bosan, Fairy Garden mengusung empat tema bermain yang memiliki keunikan tersendiri. Sebagai berikut:

Art Fairy

Art Fairy (Art Factory) sebagai arena bermain anak untuk mengasah keterampilan melalui mengeksplor diri dengan berbagai karya seni.

Book Fairy

Book Fairy disebut juga perpustakaan lola. Melalui pertunjukan boneka yang jarang ditemukan di wisata lain, anak-anak akan dihibur dengan pembawaan cerita penuh fantasi tentang para peri.

Flower Fairy

Flower Fairy (Florania) sudah pasti adalah sebuat tema keindahan rangkaian karangan bunga. Di sini, anak-anak diberi kesempatan bebas berekspresi dengan merangkai bunga di dalam pot secara langsung.

Woodland Fairy

Terakhir, Anda dan keluarga bis menikmati bersama area Woodland Fairy. Konsepnya cukup direkomendasikan untuk hiburan keluarga melalui wahana air dan darat. Antara lain, berkuda, buggy car, dan keseruan lainnya.

Fasilitas di Fairy Garden Bandung

Di Fairy Garden Bandung, Anda akan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan jenis tiket yang dibeli. Berikut rinciannya:

1. Tiket Kawasan

Fasilitas: Tiket Masuk The Lodge Maribaya, Tiket Masuk Fairy Garden, Voucher Diskon Makan Rp10.000, dan Gratis Foto Hot Air Balloon.

2. Tiket Masuk Terusan

Fasilitas: Tiket Masuk The Lodge Maribaya, Tiket Masuk Fairy Garden, Wahana Zip Bike, Wahana Valley Swing, Wahana Hot Air Balloon, Wahana New Hot Air Balloon, Funicular In And Out, dan Gratis Foto Hot Air Balloon.

3. Tiket Masuk Terusan Fairy Garden

Fasilitas: Tiket Masuk The Lodge Maribaya, Tiket Masuk Fairy Garden, Wahana Carrousel, Wahana Sepeda Listrik, Wahana Mini Train, dan Animal Feeding.

NIA HEPPY | ALFI MUNA SYARIFAH