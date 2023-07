10 Pizza Termahal di Dunia, Dibuat Selama 72 Jam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pizza, makanan asal Italia telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Kerap hadir sebagai makanan cepat saji, harga yang ditawarkan relatif terjangkau dan biasanya dimodifikasi menyesuaikan lidah masyarakat setempat. Meski terbilang sederhana, ternyata ada beberapa pizza termahal di dunia hingga bernilai fantastis mencapai ratusan juta rupiah.

Daftar Pizza Termahal di Dunia

Berikut 10 pizza termahal di dunia yang dikutip dari laman Wealthy Gorilla.

10. Kobe Beef Steak Pizza

Sesuai dengan namanya, pizza yang satu ini menggunakan bahan pelengkap berupa daging sapi Kobe langka dan sangat empuk. Pelanggan juga bisa memilih tambahan topping mewah lainnya, seperti truffle, kaviar, dan lobster. Untuk memilikinya, uang yang perlu disiapkan sebesar US$ 66 atau Rp 982.334.

9. The Magic Gold

Pizza berlapis emas edible 24 karat ini dibuat oleh sebuah restoran di Toronto, Kanada. Tak hanya mengandalkan logam mulia, bahan baku yang digunakan diklaim bebas gluten dan cocok untuk para vegan. Untuk mencicipi seloyang The Magic Gold, pengunjung harus membayar US$ 108 atau Rp 1,6 juta.

The Magic Gold Pizza. Foto: Daily Mail.

8. Triple Mille – Feuille Pizza

Domino’s juga menyediakan salah satu pizza termahal di dunia. Pizza tipis yang terdiri dari tiga lapis adonan ini diisi dengan keju di setiap lapisannya. Sehingga makanan ini sangat cocok bagi para pecinta keju yang rela merogoh kantong hingga US$ 140 atau setara Rp 2,08 juta.

7. Pizza Gordon Ramsay

Koki profesional dalam acara Hell’s Kitchen, yakni Gordon Ramsay juga menciptakan pizza kreasinya sendiri. Pizza mewah ini memakai bahan-baku langka, seperti bawang Italia, mozzarella kerbau, dan pasta truffle putih. Bahkan makanan seharga US$ 250 atau senilai Rp 3,7 juta ini masuk dalam catatan Guiness Book of World Records.

6. The C6

Bagi pecinta makanan laut (seafood), tak ada salahnya untuk mencoba The C6. Pizza yang secara eksklusif memakai salmon, lobster, ikan Cod Alaska, dan kaviar ini mematok harga yang sesuai dengan kualitasnya. Untuk setiap loyang, konsumen harus rela mengeluarkan uang US$ 450 atau Rp 6,7 juta.

The C6 Pizza. Foto: dailyhive.com.

5. Nino Bellissima Pizza

Koki yang bekerja di Upper East Side Manhattan, New York, Amerika Serikat, Giovanni Spatala berhasil membuat sebuah pizza termahal di dunia. Pizza tipis Nino Bellissima dihiasi dengan dua ekor daging lobster dan enam jenis kaviar terbaik. Tidak mengherankan apabila harga yang ditetapkan mencapai US$ 1.000 atau Rp 14,4 juta.

4. Pizza Royale 007

Pembuat pizza yang berlokasi di Haggis, Glasgow terinspirasi dari James Bond. Crolla memberi nama makanan seharga US$ 4.200 atau setara Rp 62,5 juta ini dengan Royale 007. Tidak hanya karena namanya, pizza ini memilih bahan berkualitas tinggi seperti, salmo asap yang direndam dalam cognac, lobster asin, kaviar, dan cuka balsamic vintage.

3. The Miss Verdun

Disajikan dengan kaviar, lobster, dan bubuk emas 24 karat, tidak mengherankan apabila The Miss Verdun dibanderol US$ 4.250 atau Rp 63,3 juta. Untuk bisa menikmatinya, konsumen harus datang ke Verdun, Montreal, di Mizzou Pizza.

2. Pizza for Lovers

Saat Hari Kasih Sayang (Valentine), Favitta’s Family Pizzeria di Henrietta, New York merilis Pizza for Lovers. Selain berbentuk hati, pizza ini juga dilengkapi dengan butiran berlian, cincin berlian, dan sebotol Dom Perignon. Untuk memberi salah satu kado terindah bagi pasangan ini, pengunjung harus menyiapkan uang US$ 8.180 atau Rp 121,7 juta.

1. Louis XIII

Louis XIII sukses menduduki posisi tertinggi dalam daftar pizza termahal di dunia. Renato Viola, sang koki yang berada di Manoosh, Enmore menyebut bahwa dirinya membutuhkan waktu hingga 72 jam untuk menyiapkan makanan ini. Pizza yang dilengkapi lobster terbaik dari Norwegia, tujuh jenis keju, dan satu dari tiga jenis kaviar ini seharga US$ 12.000 atau Rp 178,6 juta.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA| WEALTHYGORILLA

