Es Krim Termahal di Dunia: Pakai Truffle dan Emas, Harganya Hampir Rp 100 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Jepang memegang sejumlah Rekor Dunia Guinness yang mengesankan, terutama dalam hal makanan. Kini, Jepang, tepatnya Tokyo, menjadi rumah bagi es krim termahal di dunia.

Merek es krim mewah Jepang, Cellato, baru-baru ini mengklaim Rekor Dunia Guinness untuk es krim termahal dengan penawaran gelato truffle putih premiumnya. Es krim yang memanjakan ini juga menyajikan sake kasu (sake lee) dan keju parmigiano.

Berapa harganya? Harga yang menggiurkan adalah 880.000 Yen per porsi, yaitu sekitar US$ 6.500 (Rp 95 juta). Itu dibuat dengan truffle premium Italia dalam jumlah besar yang dikenal sebagai 'berlian putih', yang harganya sekitar 2 juta Yen (Rp 218 juta) per kilogram.

Hidangan ini memiliki dua jenis es krim dan sake kasu, yang melengkapi truffle. Kemudian atasnya diberi truffle putih dan serutan parmigiano, ditambah serpihan emas untuk membuatnya semakin eksklusif. Penikmat juga dapat memilih untuk menuangkan sedikit minyak truffle putih.

Setiap pesanan datang dengan sendok logam buatan tangan oleh Kazarikanagu Takeuchi, sebuah perusahaan logam di Kyoto yang berspesialisasi dalam membuat ornamen rumit untuk kuil Jepang. Es krim super mahal ini dapat dipesan di situs web Cellato. Mereka juga memiliki pilihan yang relatif lebih terjangkau dengan truffle hitam, cokelat dan yuzu dengan harga 10.000 Yen (Rp 1 juta) per porsi.

