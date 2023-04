15 Tempat Nongkrong di Medan Kekinian dan Nyaman

TEMPO.CO, Jakarta - Medan merupakan salah satu kota yang memiliki beragam wisata kuliner. Di kota terbesar ketiga di Indonesia ini terdapat beragam kafe dan restoran yang bisa menjadi tempat nongkrong pilihan. Apa saja? Simak rekomendasinya berikut ini.

Tempat Nongkrong di Medan

Bagi Anda yang berkunjung ke Medan, ada sejumlah tempat nongkrong ikonik dan menarik untuk disinggahi. Selain menyajikan makanan dan minuman berbeda, suasana tempat yang ditawarkan juga nyaman sehingga pengunjung bisa betah berlama-lama. Berikut deretan tempat nongkrong di Medan yang dirangkum Tempo.co.

1. Arata Coffee

Arata Coffee terletak di Komplek Ruko Graha Mas, Jalan Bajak II H, Harjosari II, Kec. Medan Amplas. Tempat ini cocok untuk kumpul bersama keluarga dan kerabat. Arata buka setiap hari dari pukul 13:00-22:00 WIB. Mengusung konsep ala Jejepangan, tempat ngopi ini sangat pas dikunjungi untuk bersantai.

2. at Pound

At Pound terletak di Komplek Multatuli Blok CC No. 15-16. Di sini, ruangannya didesain dengan kombinasi warna hijau dan putih yang memunculkan kesan artistik saat pengunjung tiba. At Pound buka pukul 09:00-22:00 WIB.

3. Coffee Box

Coffee Box merupakan salah satu tempat nongkrong di Medan yang terletak di Jalan Palang Merah, Ruko Royal Residence No. A-7, Kec. Medan Maimun. Kafe ini buka pukul 09:00-20:30 WIB. Di sini, Anda bisa mencoba berbagai makanan dan minuman yang dibanderol dengan harga mulai Rp 20 ribuan.

4. D’Raja Coffee

D’Raja Coffee.terletak di Jalan Gatot Subroto No. 89, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah. Kafe memiliki desain instagramable yang cocok untuk berfoto ria. Menu yang ditawarkan tidak hanya kopi, tetapi juga makanan dessert unik yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp 18.000- Rp 78.000.

5. House of Brew

Dengan interior serba woody, House of Brew menawarkan konsep vintage bagi pengunjung. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 10:00 - 00:00 WIB. Bagi Anda yang suka hiburan musik, House of Brew menghadirkan hiburan live music menarik.

6. Jinjit Coffee and Bistro

Ingin menikmati secangkir kopi di luar ruangan? Jinjit Coffee and Bistro bisa menjadi pilihan tempat nongkrong seru di Medan. Tempat ngopi ini terletak di Jalan PDAM Tirtanadi No. 274, yang mengusung konsep outdoor dan rooftop yang luas.

7. Kalasua Coffee and Eatery

Kalasua Coffee and Eatery buka mulai pukul 15:00-23:00 WIB. Kalasua menawarkan konsep kafe dengan ruangan minimalis dan sajian live musik gratis bagi para pengunjung.

8. Kito Café & Resto

Kito Café & Resto terletak di kawasan ABC Samping Hosana Keramik, Jalan Gunung Krakatau No. 192, Pulo Brayan Darat I. Tempat ini cocok dikunjungi untuk nongkrong dengan teman-teman Anda. Kito Café & Resto buka mulai pukul 11:00 hingga 21:00 WIB.

9. Lavender the Purple

Sesuai dengan namanya, kafe ini mengusung warna ungu pada bagian interiornya. Lavender the Purple terletak di Komplek Multatuli Blok E No. 17, Jalan Haji Misbah, Kec. Medan Maimun. Harga menu yang ditawarkan cukup terjangkau mulai dari Rp 30.000 - Rp 44.000. Pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sekaligus merasakan suasana berbeda.

10. L’Tropico by Haban

L’Tropico by Haban terletak di Jalan Sei Batang Hari No. 64, Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal. Meski berada di tengah kota, ornamen di kafe ini cukup mengobati kerinduan bagi pengunjung yang menyukai suasana pantai karena kafe ini menawarkan konsep beach club.

11. Macehat Coffee

Ingin menikmati berbagai olahan kopi? Macehat Coffee bisa jadi pilihan. Macehat Coffee terletak di Jalan Karo No. 20. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah. Kafe ini biasa menjadi pilihan anak muda Medan untuk berkumpul dan menikmati sajian kopi.

12. Mare Circle

Bosan dengan minuman kopi viral? Tak ada salahnya Anda memesan mocktail di Mare Circle. Tempat kongkow ini terletak di Jalan Mahkamah No. 4A, Mesjid, Kec. Medan Kota. Mare Circle memiliki ornamen khas kontemporer tropis yang menarik dan berbeda.

13. Me & Coffee Works

Me & Coffee Works bisa dijadikan alternatif tempat nongkrong dengan suasana baru. Tempat makan yang terletak di Jalan RA Kartini No. 8, Kec. Medan Polonia ini menyediakan fasilitas stopkontak yang selalu siaga mengisi daya baterai perangkat digital milik para pelanggan.

14. The L.Co Coffee

Suasana cozy langsung menyambut pengunjung ketika masuk ke The L.Co Coffee. Kafe yang terletak di Jalan Gagak Hitam No. 10 C, Sunggal, Kec. Medan Sunggal ini menyajikan menu berbeda dengan harga terjangkau. Tak perlu takut melebihi batas budget, kafe yang buka dari pukul 10:00-24:00 WIB ini mematok harga makanan dan minuman mulai dari Rp 18.000 - Rp 129.000 saja.

15. Unboss Coffee Medan

Rekomendasi tempat nongkrong di Medan terakhir yakni Unboss Coffee Medan. Interior modern dipadu tradisional bisa dirasakan pengunjung saat berada di sini. Unboss Coffee Medan terletak di Jalan Guru Sinumba I No. 4, Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia. Di kafe ini pengunjung bisa melihat bangunan dari rumah kaca yang berada di tepi sawah sehingga menghilangkan rasa rindu dengan suasana pedesaan.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA (CW)

