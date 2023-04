5 Aktivitas Seru di Blue Bay Teluk Biru Banyuwangi

TEMPO.CO, Jakarta - Teluk Biru (blue bay) atau Pantai Senggrong Banyuwangi masih asing di kalangan masyarakat. Padahal, blue bay ini adalah salah satu hidden gem Indonesia yang sudah wajib Anda nikmati. Lalu, apa saja hal menarik di Teluk Biru Pantai Senggrong Banyuwangi? Dan bagaimana Anda bisa menikmati liburan di sana? Simak informasi selengkapnya!

Pesona Keindahan Blue Bay Banyuwangi yang Sesungguhnya

Blue Bay Banyuwangi berlokasi di belakang semenanjung Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Blue Bay adalah salah satu alam yang dilindungi pemerintah melalui Taman Nasional Alas Purwo.

Masalah akses Anda untuk berwisata juga cukup menjadi pertimbangan karena Blue Bay Banyuwangi ini cukup sulit dijangkau. Namun, bukankah ini pertanda baik bahwa Anda harus ke kawasan yang sangat jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia?

Jalan satu-satunya untuk bisa menikmati aktivitas seru di Blue Bay Teluk Biru adalah dengan menyewa perahu atau boat nelayan di Pelabuhan Muncar. Sudah pasti harga yang ditawarkan cukup tinggi, yaitu paket tur mulai Rp 800 ribuan per kapal. Biasanya, minimal per kapal mampu menampung 8 orang wisatawan. Perjalanan Anda menuju ke Blue Bay akan memakan waktu sekitar 2 jam. Dengan demikian, persiapkan segala kebutuhan pribadi hingga kelompok yang Anda ajak berwisata.

Anda pun bisa melakukan negosiasi atau cukup menggunakan paket jasa agen travel terpercaya. Namun, pastikan Anda tidak pergi menggunakan jasa kapal atau boat nelayan di jam-jam menuju sore karena kebanyakan dari mereka enggan mengantar wisatawan. Hal ini terkait ombak laut yang tidak ramah pada sore hari. Hingga saat ini, transportasi darat juga belum tersedia karena sulitnya akses. Fasilitas wisata Blue Bay, Banyuwangi, Jawa Timur ini juga masih minim. Paling mendasar, Anda hanya bisa menemukan toilet umum, musala, tempat parkir, dan warung-warung pantai yang terbatas.

5 Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan di Blue Bay Banyuwangi

Pengunjung melakukan selam permukaan (snorkeling) di perairan Pulau Bando, Sumatera Barat, Rabu 15 Februari 2023. Pulau Bando merupakan satu dari lima pulau yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh yang menerapkan karcis masuk bagi wisatawan domestik sebesar Rp20 ribu per orang per hari dan Rp200 ribu per orang per hari bagi wisatawan mancanegara, agar dapat menikmati semua pulau di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Kejernihan air biru dari Blue Bay membuat Anda mudah melihat apa yang Ada di dalamnya. Biodata laut dengan ikan-ikan cantik yang mungkin belum pernah Anda lihat, terumbu karang yang kokoh, hingga penangkaran mutiara murni di wisata Banyuwangi ini. Kemudian, Ada sungai (sunglon) di bagian tengah. Sungai ini juga memiliki tonjolan daratan (legon) di samping. Legon memiliki ketenangan air yang stabil. Anda bisa menikmati semua pesonanya melalui 5 kegiatan seru berikut:

Snorkeling

Jika Anda menggunakan paket tur, maka pasti Anda mendapatkan kesempatan untuk snorkeling. Untuk melakukan snorkeling dengan aman, Anda bisa berkunjung di antara akhir September hingga akhir Mei. Saat Juni hingga awal September Teluk Biru cenderung ditutup akibat cuaca laut yang tidak memadai.

Bersantai menikmati keindahan pantai

Blue bay dengan pesona air laut biru kehijauan patut Anda jadikan tempat bersantai. Angin segarnya mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Anda pun bisa melihat aktivitas para nelayan di Legon Blue bay.

Spot memancing

Sudah menjadi sejarah bahwa Blue Bay teluk biru didedikasikan sebagai mata pencaharian penduduk lokal sebagai nelayan. Anda pun bisa ikut belajar memancing di spot Blue Bay bersama nelayan jika memungkinkan.

Foto-foto bersama keindahan pantai

Swafoto maupun foto bersama-sama dengan orang-orang tercinta bisa Anda abadikan dengan berkunjung di Blue Bay Banyuwangi. Potretlah perjalanan Anda menggunakan kapal atau saat sedang mengikuti edukasi wisata milik Taman Nasional Alas Purwo ini.

Melihat kegiatan komunitas pelestari lingkungan Gemuruh

Kekayaan alam Teluk Biru adalah objek buruan para nelayan yang menggunakan bom ikan dan potasium. Kegiatan yang sangat membahayakan alam ini akhirnya disadari dan diubah dengan membentuk komunitas pelestari lingkungan Gemuruh. Di sini, Anda bisa menyimak kegiatan seru komunitas seperti transplantasi terumbu karang, penanaman pohon bakau, dan penanaman fish apartement.

NIA HEPPY | ALFI MUNA SYARIFAH