4 Tempat Merayakan Halloween di Jakarta dan Sekitarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir Oktober dipenuhi dengan keseruan karena perayaan Halloween. Perayaan yang digelar setiap 31 Oktober ini tidak hanya identik dengan hal-hal horor, tetapi juga pesta kostum. Pesta Halloween bisa dipenuhi dengan tamu yang mengenakan pakaian pahlawan super, pesulap, sampai dengan hantu yang menyeramkan.

Jika ingin ikut merayakan Halloween di Jakarta dan sekitarnya, ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Tempat-tempat ini menawarkan acara dengan tema beragam, berikut daftarnya.

1. Taman Safari Bogor

Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyuguhkan acara "Where The Magic Happen" dalam rangka menyambut perayaan Halloween pada Safari Malam. Acara ini berlangsung setiap Sabtu malam mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB sepanjang Oktober 2024. Dalam acara ini, pengunjung akan disuguhkan ornamen sihir yang terinspirasi dari film-film barat dan novel Harry Potter, serta beragam sajian kuliner spesial Halloween.

Selain itu, terdapat 15 wahana permainan menarik dan pertunjukan spesial Halloween, termasuk pertunjukan Live Music Fire Dance dan berbagai animal show yang akan menambah keseruan pengalaman malam.

Tiket untuk Safari Malam dapat dibeli langsung di pintu loket dengan harga Rp180.000 untuk dewasa dan Rp160.000 untuk anak-anak. Pengunjung yang ingin merasakan pengalaman lebih bisa melakukan ekstensi dengan biaya Rp75.000. Jam operasional acara ini adalah dari pukul 17.30-22.00 WIB, dengan loket dibuka hingga pukul 21.00 WIB.

2. Trans Studio Cibubur

Trans Studio Cibubur hadir dengan acara Spooktacular October. Pengunjung dapat mendapatkan tiket dengan harga mulai dari Rp125.000 per orang untuk pembelian 5 tiket di hari kerja, hingga promo spesial untuk pengguna Allo Bank yang menawarkan diskon hingga 50 persen untuk pembelian dua tiket. Promo ini berlaku sepanjang bulan Oktober, dengan periode yang berbeda untuk setiap paket.

Berlokasi di dalam ruangan, taman hiburan ini menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman, terutama di tengah musim hujan yang melanda Indonesia. Di sini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana yang menantang adrenalin serta pertunjukan spektakuler yang disesuaikan dengan tema Halloween, mulai dari lintasan balap Formula Kart hingga wahana Science Center.

3. Trans Snow World Bekasi!

Trans Snow World Bekasi siap memeriahkan perayaan Halloween dengan beragam kegiatan unik. Terletak di TransPark Juanda, wahana salju ini akan menghadirkan penampilan spesial seperti Zombie Dance Performance, di mana pengunjung bisa menari bersama para Snow Ranger yang berdandan ala zombie. Suasana Halloween semakin meriah dengan dekorasi khas yang membuat pengalaman bermain salju menjadi lebih seru dan tak terlupakan.

Tak hanya itu, Trans Snow World juga menawarkan promo menarik sepanjang Oktober, termasuk Ski Lesson gratis untuk anak-anak dan potongan Rp50.000 bagi pemegang KTP Bekasi.

4. Ancol

Bagi penggemar musik, ada Scream or Dance 2024 yang digelar di Carnaval Ancol pada 1 dan 2 November. Mengusung tema The Undiscovered Universe, acara ini menghadirkan Weird Genius, Clean Bandit, Disclosure, Brennan Heart, Andrew Rayel, Coone, Asty, Dipha Barus, Winky Wiryawan, Roni Joni, Riri Mestica, dan lain-lain.

Scream or Dance 2024 akan menghadirkan atmosfer mistis yang menggabungkan elemen Halloween dengan musik. Para pengunjung akan tampil dalam kostum unik, berubah menjadi karakter yang berbeda sepanjang acara.

PUTRI ANI

