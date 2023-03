Dunia Harry Potter Segera Dibuka di Tokyo, Begini Atraksi Ruangan Terbesar di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar film Harry Potter maupun novelnya di kawasan Asia ini adalah kabar gembira. Jika selama ini kita hanya melihat dunia Harry Potter hanya melalui film, kini penggemar bisa merasakan sensasi dunia sihir di wahana Harry Potter.

Dilansir dari CNA Lifestyle, Warner Brothers Studio mengumumkan pada akhir pekan lalu bahwa sebuah wahana alias Taman Harry Potter baru akan dibuka di Tokyo, Jepang, pada tanggal 16 Juni 2023.

Wahana bertema Harry Potter saat ini sedang dibangun di lokasi bekas taman hiburan Toshimaen di Nerima. Sebelumnya Toshimaen ditutup pada tahun 2020 lalu dan kini diubah menjadi wahana dunia Harry Potter.

Wahana ini disebut sebagai Warner Bros Studio Tour Tokyo - The Making Of Harry Potter, di sini akan ada juga atraksi film Fantastic Beasts. Atraksi ini disebut-sebut sebagai atraksi Harry Potter dalam ruangan terbesar di dunia.

Tur studio akan menampilkan set eksklusif yang hanya tersedia di lokasi Jepang. Pengunjung dapat menjelajahi set ikonik dari film, termasuk platform di mana mereka dapat menaiki Hogwarts Express, menyusuri Diagon Alley dan mengintip setiap jendela toko atau menjelajahi Aula Besar. Juga akan ada alat peraga asli, kostum asli, dan pengalaman interaktif.

Penjualan tiket lanjutan untuk wahana Harry Potter baru dimulai pada 22 Maret lusa. Tiket harus dibeli terlebih dahulu dan tidak dapat dibeli di tempat.

Tiket dewasa seharga 6.300 yen (US$47), tiket junior untuk mereka yang berusia antara 12 dan 17 tahun seharga 5.200 yen (US$47), dan tiket anak-anak seharga 3.800 yen (US$47). Anak-anak di bawah usia empat tahun tidak dikenakan biaya masuk.

Harry Potter pertama kali diperkenalkan dalam novel Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997) juga diterbitkan sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Dalam film Harry Potter sebagai anak yatim piatu yang dianiaya oleh bibi dan paman walinya dan putra mereka. Pada ulang tahunnya yang ke-11, Harry menemukan bahwa orang tuanya adalah seorang penyihir dan ia juga seorang penyihir. Kemudian ia diundang untuk menghadiri Sekolah Sihir bernama Hogwarts.

