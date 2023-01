Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 Telah Ditetapkan, Saatnya Buat Jadwal Liburan Sesuai Kalender 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan dan merilis hari libur nasional dan cuti bersama untuk kalender 2023. Kesepakatan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 bernomor SKB No. 1006/2022, No. 3/2022, dan No. 3/2022. Dalam kalender 2023 telah ditetapkan libur nasional sebanyak enam belas hari sedangkan cuti bersama sebanyak delapan hari.

Untuk menyambut libur nasional dan cuti bersama kalender 2023, tidak ada salahnya mempersiapkan acara yang akan dilakukan bersama orang-orang tercinta. Agar berjalan dengan lancar, sebaiknya lakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.

Liburan Sesuaikan Libur Nasional dan Cuti Bersama

Melansir sikapiuangmu.ojk.go.id, berikut tips yang bisa dilakukan agar momen liburan nasional dan cuti bersama tidak mengecewakan:

1. Alokasi dana

Saat memutuskan untuk mengagendakan liburan, tidak bisa dilepaskan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Ada baiknya persipakan dana untuk travelling sejak jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Lakukan alokasi dana supaya tidak mengganggu anggaran lainnya, salah satunya dengan menabung. Di samping itu, alokasikan budget sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang terbagi menjadi beberapa pos anggaran, seperti penginapan, konsumsi, transportasi, tiket destinasi dan wahana wisata.

2. Tentukan jadwal perjalanan

Setelah mendapatkan informasi mengenai tanggal-tanggal libur nasional dan cuti bersama, tentukan jadwal keberangkatan dan kepulangan.. Jadwa membantu memperkirakan waktu yang jelas dalam mempersiapkan perjalanan, seperti memesan transportasi dan akomodasi, alokasi biaya, dan menyusun perlengkapan dan bekal perjalanan.

3. Pesan tiket transportasi dan penginapan

Pesan tiket transportasi dan penginapan sejak awal membantu menghindari harga tiket lebih murah. Agar lebih hemat dan praktis, pilih paket liburan menarik yang ditawarkan oleh beberapa travel agent, biasanya sudah termasuk tiket pesawat, penginapan dan konsumsi.

4. Tentukan destinasi

Informasi destinasi wisata yang akan dikunjungi menjadi hal penting untuk dikumpulkan sejak jauh-jauh hari. Informasi bisa didapatkan di berbagai media, baik itu media cetak, sosial, maupun sumber informasi lainnya. Informasi mengenai destinasi kota atau negara harus diketahui secara pasti terlebih mengenai biaya hidup supaya sesuai dengan alokasi dana yang sudah ditetapkan.

NAOMY A. NUGRAHENI

