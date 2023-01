Sekilas Asal-Usul Kue Oliebollen Kudapan Khas Belanda

TEMPO.CO, Jakarta - Oliebollen kudapan khas dari Belanda. Saat momentum tahun baru 2023, kue oliebollen sempat menjadi perbincangan di dunia maya. Bermula ketika pengguna Twitter mencuit tentang pengalamannya berkunjung ke Belanda menjelang pergantian tahun. Kue oliebollen sangat dicari hingga antre panjang untuk bisa menikmati camilan itu.

Oliebollen. smulweb.nl

Apa itu kue oliebollen?

Kue berbahan adonan tepung yang dibentuk bulat digoreng. Oliebollen berisi kismis yang ditaburi bubuk gula di bagian luarnya. Beberapa resep oliebollen kadang adonan ditambahkan potongan kayu manis atau apel. Tekstur oliebollen renyah di kulit bagian luarnya. Bagian tengahnya terasa kenyal.

Di Belgia Timur dan Jerman oliebollen disebut s chmalzkugeln. Di Flanders dikenal smoutebollen. Di Wallonia dikenal sebagai croustillons. Mengutip Dutch Review, tidak diketahui secara pasti sejarah kue oliebollen tenang siapa yang pertama kali menemukan resep dan cara membuatnya.

Di Belanda, para ahli memperkirakan oliebollen sudah ada tahun 1652. Klaim itu merujuk lukisan karya seniman Belanda, Aelbert Cuyp (1652) yang menggambarkan panci dan oliebollen. Lukisan itu menandakan oliebollen sudah sejak lama ada di Belanda.

Oliebollen dibawa ke Belanda dari Portugal dan Spanyol. Dibawa kaum Yahudi Sephardic yang terpaksa melarikan diri dari inkuisisi Spanyol pada abad pertengahan. Di Spanyol saat itu sudah ada kue yang rasanya mirip oliebollen.

Pada abad 17 resep oliebollen diterbitkan dalam buku masak Belanda. Buku ini berjudul De Verstandige Kock, artinya juru masak yang bijaksana atau pengurus rumah tangga yang cermat. Merujuk buku itu olibollen disebut oliekoecken atau kue berminyak. Pada akhir abad 19, oliekoecken masuk dalam kamus Belanda dengan sebutan oilebollen.

Oliebollen, donat versi Belanda. Foto: Pixabay.com/Marjon Besteman

Menurut artikel The History of the Donut dalam majalah Smithsonian, oliebollen dianggap sebagai pendahulunya donat Amerika. Pemukim Belanda di Manhattan sebelumnya dikenal sebagai New Amsterdam yang memperkenalkannya kepada orang Amerika.

