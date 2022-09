15 Rekomendasi Tempat Ngopi di Bogor Kekinian, Seru buat Kongko

TEMPO.CO, Jakarta -- Bogor merupakan salah satu daerah tujuan wisata bagi warga sekitar Jakarta. Tak hanya terkenal dengan wisata alam, Bogor juga dikelilingi tempat ngopi atau kafe yang recommended buat disinggahi. Beberapa tempat ada yang punya tampilan unik dan nyaman buat nongkrong.

Tempat Ngopi di Bogor

Berikut rekomendasi tempat ngopi atau kafe buat kongko anti mainstream di Bogor.

1. Bree Coffee and Kitchen

Bree Coffee and Kitchen berlokasi di Jalan Raya Cihideung No. 36, Kecamatan Cijeruk. Kafe di Bogor ini mengusung konsep semi outdoor dengan latar belakang pemandangan Gunung Salak. Kafe ini sengaja di bangun di antara lebatnya pepohonan yang menambah impresi menyegarkan. Bree Coffee and Kitchen buka dari pukul 10:00 WIB – 21:00 WIB setiap hari.

Bree Coffee and Kitchen. Instagram

2. Edensor Hills Café & Resto

Bangunan tempat ngopi di Bogor view bagus ini terinspirasi dari Edensor, sebuah kampung di Inggris. Untuk menuju lokasi, pengunjung harus memasuki daerah administrasi Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang.

Di sini, pengunjung bisa sekaligus melihat Curug Bidadari dari kejauhan. Selain itu, Edensor Hills Café & Resto juga menyediakan penginapan. Pengunjung bisa datang dari pukul 10:00 WIB – 18:00 WIB untuk Senin sampai Kamis. Serta pada Jumat sampai Minggu jam 10:00 WIB – 22:00 WIB

3. Gumati Café & Resto

Rekomendasi tempat ngopi di Bogor instagrammable selanjutnya ialah Gumati Café & Resto. Interiornya dipenuhi patung dan ukiran kayu yang menambah kesan etnik. Berada di Jalan Paledang No. 26, Kecamatan Bogor Tengah, kafe ini juga menyediakan kursi-kursi di luar ruangan.

Tempat ini mendapatkan rating cukup baik di Google Review. Jam bukanya mulai dari pukul 10:00 WIB – 20:00 WIB setiap hari.

4. Janjian Coffee Roaster

Janjian Coffee Roaster merupakan salah satu tempat ngopi di Bogor yang punya view alam terbaik. Pasalnya, kafe ini dikelilingi oleh pepohonan bertema rustic. Lokasinya berada di Lembah Banjarwangi Resort, Jalan Raya Ciawi – Sukabumi No. 7-8, Kecamatan Ciawi. Di hari kerja (Senin - Jumat), tempat ini beroperasi pada pukul 10:00 WIB – 21:00 WIB. Dan pada hari Sabtu – Minggu dari pukul 09:00 WIB – 21:00 WIB.

5. Kopi Daong

Kafe yang satu ini menyajikan kesempatan meneguk secangkir kopi di tengah-tengah rimbunnya hutan pinus. Meski namanya Kopi Daong, di sini juga tersedia beraneka ragam hidangan ringan sampai makanan berat. Kopi Daoing berlokasi di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin. Buka setiap hari dari pukul 09:00 WIB – 21:00 WIB.

Kopi Daong. Instagram

6. Kopi Tubing Café & Resto

Apabila Anda ingin merasakan suasana pedesaan yang asri sembari menyeruput kopi, maka tak ada salahnya mampir ke Kopi Tubing Café & Resto. Tempat nongkrong di Bogor ini menyediakan arena indoor dan outdoor. Dilengkapi dengan bean bag yang cocok untuk lesehan dan bermalas-malasan.

Kafe ini terletak di Jalan Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan.Kopi Tubing Café & Resto dari pukul 09:00 WIB – 20:00 WIB. Sementara untuk weekend tambah 1 jam operasional sampai pukul 21:00 WIB.

7. Lemongrass Resto

Lemongrass jadi tempat makan di Bogor yang wajib masuk wishlist. Karena tempat ini mempunyai tampilan arsitektur unik. Ada taman yang cocok dijadikan spot selfie. Pengunjung bisa datang ke Lemongrass setiap hari pukul 10:00 WIB – 22:00 WIB. Lemongrass berlokasi di Jalan Raya Pajajaran No. 21, Kecamatan Bogor Utara.

8. Leuweung Kopi

Para pecandu biji hitam ini harus coba untuk menikmati seduhan kopi yang ada di Leuweung Kopi. Pasalnya, di sini menyajikan berbagai jenis kopi yang dipanen langsung dari perkebunan 9 pegunungan di Parahyangan. Kafe ini masih menjadi bagian dari hotel Leuweung Geledegan Kopi, tepatnya di kawasan Tamansari.

9. Maraca Books and Coffee

Bagi yang suka baca buku, Maraca Books and Coffee mesti masuk wishlist tempat di Bogor. Tempat ini punya banyak koleksi buku yang bisa dibaca oleh pengunjung seharian. Berlokasi di JL. Jalak Harupat No. 9A, Kecamatan Bogor Tengah, Maraca Books ini sangat pas untuk tempat mengerjakan tugas atau WFA. Jam operasional dari pukul 08:00 WIB – 22:00 WIB.

Maraca Books and Coffee. Instagram

10. Padre

Terletak di Jalan Pajajaran Indah V No. 37, Kecamatan Bogor Timur, Padre juga jadi tempat nongkrong nongkrong populer di Bogor. Bernuansa Italia, Padre punya fasilitas private dining room bagi pengunjung yang ingin quality time seru. Padre buka dari pukul 11:00 WIB – 21:00 WIB.

11. Pasir Angin

Rekomendasi tempat ngopi di Bogor selanjutnya adalah Pasir Angin. Sesuai dengan namanya, tempat ini terletak di perbukitan Gunung Gede yang berlokasi di Jalan Haji Sobari Raya, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung. Terdapat alternatif area yang ditawarkan, meliputi pine area, terrace area, dan masih banyak lainnya. Di weekdays buka jam 10:00 WIB – 22:00 WIB dan weekend 08:00 WIB – 22:00 WIB.

12. Pelangi Café & Resto

Untuk Anda yang ingin mengajak pacar ke tempat romantis, maka Pelangi Café & Resto layak dijadikan referensi. Kafe ini sangat menggambarkan dunia kreativitas yang lucu dan penuh warna-warni. Beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kecamatan Sukaraja, tempat kongkow ini buka dari pukul 10:00 WIB – 21:00 WIB.

13. Roofpark Café & Restaurant

Roofpark Café & Restaurant adalah tempat ngopi di Bogor dengan view yang menyajikan panorama kota. Meski lebih mengutamakan area indoor, interior tampilannya juga cocok untuk tempat selfie. Lokasinya di Jalan Raya Pajajaran No. 3, Kecamatan Bogor Tengah. Roofpark Café & Restaurant buka pukul 11:00 WIB – 21:00 WIB.

14. The Lake House

The Lake House bisa dijadikan rekomendasi tempat nongkrong alternatif di Bogor. Menu makanan di sini beragam dengan harga yang tidak menguras kantong. Bangunan The Lake House cukup unik dengan tampilan tumpukan batu bata yang bagus untuk spot foto. Berlokasi di Jalan Taman Safari No. 101C, Kecamatan Cisarua, The Lake House beroperasi dari pukul 11:00 WIB – 20:00 WIB.

15. Two Stories

Alternatif tempat nongkrong murah di Bogor yang terakhir, yakni Two Stories. Letaknya di Jalan Pajajaran Indah V No. 7, Kecamatan Bogor Timur. Ada berbagai beverages yang bisa Anda cicipi di sini. Mulai dari cocktail, wine, sampai smirnoff dengan rentang harga sekitar Rp 25.000. Two Stories buka mulai pukul 11:00 WIB – 23:00 WIB.

Itulah rekomendasi tempat ngopi di Bogor yang asyik dan seru. Ada yang menawarkan pemandangan alam, ada pula yang memberikan sajian interior bangunan klasik modern. Mana yang mau Anda kunjungi?

MELYNDA DWI PUSPITA

