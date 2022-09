Kenali 11 Mata Uang Negara ASEAN sebelum Berwisata ke Asia Tenggara, Berapa Kurs Rupiahnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Informasi mengenai daftar mata uang negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nation alias ASEAN merupakan pengetahuan wajib bagi Anda yang hendak berkunjung atau berwisata ke negara-negara di kawasan ini.

Sekilas tentang ASEAN

Perlu diketahui dulu bahwa ASEAN merupakan organisasi internasional berbasis kawasan atau regional. Sampai saat ini, anggota resmi ASEAN berjumlah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Sementara itu, secara geografis, sebenarnya terdapat 11 negara di Kawasan Asia Tenggara. Satu negara yang belum bergabung sebagai anggota ASEAN adalah Timor Lester.

Sebenarnya, apabila merujuk situs web resmi Kementerian Luar Negeri, Negara Timor Leste telah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung menjadi negara anggota ASEAN sejak 4 Maret 2011. Namun, lebih dari satu dekade berlalu, Timor Leste belum mendapatkan restu untuk bergabung dengan ASEAN.

Kendati belum menjadi negara anggota ASEAN, Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa Warga Negara Indonesia dapat mengunjungi Timor Leste dengan skema bebas visa selama 30 hari dan berlaku sejak tanggal 25 September 2019.

Sementara itu, sesama 10 negara anggota ASEAN lainnya, mekanisme Bebas Visa Kunjungan alias BVK telah diberlakukan sejak lama.

Mata Uang Negara ASEAN

1. Indonesia

Sebagaimana sudah diketahui, mata uang resmi di Indonesia bernama rupiah. Dalam pertukaran nilai mata uang asing, saat ini, rupiah kewalahan menghadapi dolar Amerika Serikat atau AS. Terbaru, kurs mata uang 1 dolar AS bernilai hingga Rp 15.030.

2. Malaysia

Di Malaysia, masyarakat menggunakan mata uang bernama ringgit. Berdasarkan pantauan sejauh ini, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp 3.2888.

3. Singapura

Sejauh ini, Singapura merupakan negara dengan mata uang terkuat di ASEAN. Negara ini menggunakan mata uang bernama dolar Singapura yang setara dengan Rp 10.584 per 1 dolar Singapura.

4. Thailand

Belakangan ini, banyak selebriti ataupun pemengaruh alias influencer yang berwisata ke Negeri Gajah Putih ini. Mungkin, salah satu penyebabnya adalah nilai tukar mata uang Thailand, yaitu Baht, yang tidak jauh dari rupiah. Sejauh ini, kurs mata uang 1 Baht Thailand setara dengan Rp 402.

5. Filipina

Walaupun minat wisatawan Indonesia ke Filipina tidak setinggi ke Thailand, ternyata negara ini memiliki nilai tukar mata uang yang jauh lebih rendah daripada Thailand, yaitu 1 peso Filipina setara dengan Rp 257.

6. Brunei Darussalam

Dikenal sebagai salah satu negara terkaya di ASEAN berkat penghasilan dari sumber dayanya, Brunei Darussalam juga menggunakan mata uang dolar, seperti Singapura. Dalam hal ini, 1 dolar Brunei Darussalam sepadan dengan Rp 10.579. Nilai tukar ini hanya berbeda 5 poin dengan dolar Singapura.

7. Vietnam

Vietnam tampaknya menjadi negara ASEAN dengan nilai tukar terhadap rupiah paling rendah. Pasalnya, 1 dong Vietnam hanya setara dengan Rp 0,63.

8. Laos

Terkenal karena tidak memiliki laut, Laos menggunakan mata uang bernama Kip.. Sampai saat ini, 1 kip Laos senilai dengan Ro 0,94.

9. Myanmar

Walaupun sedang dilanda kasus militer, ternyata mata uang Myanmar, yaitu Kyat, masih lebih kuat daripada kip Laos ataupun dong Vietnam. 1 kyat Myanmar senilai dengan Rp 7,14.

10. Kamboja

Kamboja memiliki mata uang bernama Riel yang setara dengan Rp 3,64 per 1 riel Kamboja.

11. Timor Leste

Meskipun tergolong negara baru di kawasan Asia Tenggara, mata uang resmi di Timor Leste ternyata adalah dolar AS. Mengutip laman Travelex, keputusan ini dibuat oleh National Consultative Council alian NCC sebab dolar AS dipandang sebagai mata uang yang kuat dan stabil. Sampai saat ini, Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar AS berada di angka Rp 15.030.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

