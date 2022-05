Abu Dhabi Promosikan Paket Liburan Musim Panas untuk Wisatawan Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Abu Dhabi seolah tak pernah kehabisan cara untuk menarik kedatangan wisatawan. Pada musim panas ini, ibu kota Uni Emirat Arab itu meluncurkan promo menarik ‘Summer Like You Mean It’.

Direktur Jenderal Pariwisata di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Abu Dhabi Mohamed Al-Geziry mengatakan jika tujuan dari promosi ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi wisatawan asing untuk menikmati dan mencari pengalaman berkesan di Abu Dhabi dengan beragam hal menarik. "Wisatawan global yang memiliki ketertarikan di wilayah Timur Tengah sudah waktunya untuk berkunjung ke Abu Dhabi untuk mencari pengalaman unik dan beragam yang untuk dieksplorasi dengan harga yang terjangkau di area ibukota UEA," kata dia, Selasa, 10 Mei 2022.

Berbagai keseruan akan dihadirkan bagi wisatawan, seperti berenang bersama hiu harimau di Akuarium Nasional, menaiki roller coaster tercepat di dunia di Ferrari World Abu Dhabi dan menikmati keindahan bintang-bintang di padang pasir saat malam hari.

Bagi wisatawan yang tertarik mengenai budaya dan sejarah juga bisa mengunjungi istana Qasr Al-Hosn dan Qasr Al-Watan. Sedangkan wisatawan yang menginginkan wisata untuk mencari ketenangan seperti olahraga bisa berpartisipasi dalam sesi yoga pada saat matahari terbit di lingkungan populer Louvre Abu Dhabi.

Semua keseruan liburan tersebut juga difasilitasi adanya transportasi gratis melalui Sistem bus Yas Express Abu Dhabi dan rincian spesifikasinya akan diumumkan seminggu ke depan.

WIBI PUTRI R | ARABNEWS

