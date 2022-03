Mulai 1 April, Wisatawan ke Korea Selatan yang Sudah Vaksin Bebas Karantina

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan akan menjadi negara terbaru yang menyambut wisatawan internasional setelah menghilangkan aturan karantina bagi wisatawan yang sudah divaksin pada bulan depan.

Tepatnya pada 1 April 2022 nanti, Korea Selatan akan menyambut wisatawan internasional yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 sebanyak dua dosis, menurut Organisasi Pariwisata Korea. Wisatawan yang sudah menerima vaksin dosis kedua dari seri vaksin awal mereka dengan jangka waktu lebih dari 180 hari lalu maka harus menerima vaksin booster.

Dengan memenuhi syarat vaksinasi, maka wisatawan akan dibebaskan dari karantina saat sudah sampai Korea Selatan.

Wisatawan yang berkunjung juga harus mengisi formulir dalam bentuk Q-Code yang berisikan informasi paspor, keterangan vaksin dan riwayat perjalanan wisatawan sebelum ke Korea Selatan dan akan mendapatkan kode QR untuk dicek.

Pembukaan akses wisata ke Korea Selatan memang telah dibuka, namun masih ada beberapa akses yang ditutup untuk beberapa negara.

Sebelumnya negara ini telah membuka jalur perjalanan vaksinasi dengan Singapura tanpa ada karantina dengan syarat wisatawan sudah divaksin dan menyertakan hasil tes PCR Covid-19 negatif dalam kurun waktu 48 jam setelah keberangkatan, mengikuti tes PCR kembali setelah enam hingga tujuh hari dan membeli asuransi perjalanan, menurut Organisasi Wisata Korea.

"Jika Anda harus melakukan perjalanan ke Korea Selatan, pastikan Anda sudah divaksin dan up to date dengan vaksin COVID-19 Anda sebelum bepergian," kata The Centers for Disease Control and Prevention menurut USA Today.

Walaupun begitu, negara ini telah melakukan program vaksinasi dengan baik dan lebih dari 62 persen masyarakatnya sudah menerima vaksin booster. Selama ini, Korea Selatan selalu menjadi tujuan wisata favorit di Asia dengan pesona budaya pop dan kulinernya.

WIBI PUTRI R | TRAVEL AND LEISURE | USA TODAY

Baca juga: Lotte World Segera Buka di Busan, Ada Wahana Seru Magic Forest

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.