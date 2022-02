Tak Jauh dari Jakarta, 5 Rekomendasi Staycation Romantis dengan Pemandangan Spektakuler

Hampir dua tahun berdiam diri di rumah pastinya menimbulkan rasa bosan bagi setiap pasangan. Ingin berlibur #DiIndonesiaAja tapi situasi pandemi masih mengkhawatirkan. Nah, #staycationromantis bisa jadi solusinya, lho!

Sejak pandemi merebak, tren staycation meningkat pesat. Meski hanya tinggal di penginapan, kita masih bisa menikmati suasana liburan yang mengasyikkan. Makanya penting untuk memilih lokasi staycation yang tepat dan nyaman. Mencari penginapan untuk staycation romantis memang perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti lokasi yang tak jauh dari pusat kota Jakarta dan pemandangan alam yang spektakuler.

Mau tahu dimana saja penginapan dengan pemandangan spektakuler #WonderfulIndonesia untuk staycation romantis Anda bersama pasangan? Simak rekomendasinya di sini!

1. Leuweung Gledegan Ecolodge

Pemandangan di Leuweung Gledegan Ecolodge (Sumber: Instagram lge_bogor)

Leuweung Gledegan Ecolodge berjarak sekitar 22km dari pusat Kota Bogor. Dengan mengusung konsep glamping, tempat ini cocok bagi Anda dan pasangan yang ingin dekat dengan alam. Di sini Anda akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Salak langsung di depan pintu kamar. Meski lokasinya berada di perbukitan, tetapi fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap mulai dari restoran, kolam renang, kafe, ballroom, dll. Setiap kamar juga sudah dilengkapi dengan AC, televisi, spring bed dan air panas. Jadi tersa seperti menginap di hotel. Jika menginap di sini coba aktivitas berkebun seperti memetik buah atau sayuran yang disediakan di sana. Pastinya akan menambah pengalaman Anda bersama pasangan.

2. Pesona Alam, Bogor

Pemandangan dari Pesona Alam (Sumber: Instagram Pesona Alam)

Suka suasana di sekitar hutan pinus yang rimbun? Anda dan pasangan wajib mencoba staycation di sini! Pesona Alam menggabungkan nuansa modern dan forest yang membuat kita serasa seperti berada di dunia yang berbeda. Dari awal menginjakkan kaki di sini, udara sejuk dan asri akan Anda rasakan. Jika Anda ingin menikmati fasilitas yang lengkap dengan harga relatif terjangkau, hotel bisa jadi pilihan Anda. Tetapi jika Anda membutuhkan privasi dan menciptakan suasana staycation lebih romantis, Anda bisa menyewa vila di sini. Selain itu, Anda dapat menikmati makan malam romantis bersama pasangan di Lake House Pesona Alam yang lokasinya masih ada di sekitar penginapan.

3. The Grand Hill

Staycation di The Grand Hill (Sumber: Instagram The Grand Hill)

Berlokasi di Tugu, Cisarua, The Grand Hill bisa dijangkau dengan waktu tempat sekitar 2 jam. Hotel ini bernuansa tradisional Jawa dan Bali yang eksotis sehingga terasa homey dan nyaman. Di sini Anda dan pasangan bisa menikmati pemandangan spektakuler dari Gunung Salak dan sunset view di sekitar hotel. Hotel ini juga cocok bagi Anda dan pasangan yang membutuhkan quality time karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan selama menginap di sini. Mulai dari berenang di infinity pool dengan pemandangan bukit, bersantai di bawah pohon sampai menikmati sunset bersama pasangan.

4. Bubu Jungle

Pemandangan sekitar Bubu Jungle (Sumber: Instagram Bubu Jungle)

Seperti namanya yakni Bubu, diambil dari bahasa sunda yang artinya alat penangkap ikan, resort yang satu ini memiliki bentuk unik yang berjaring dan menguncup di bagian atasnya layaknya alat penangkap ikan. Berlokasi di daerah Ciwidey, Bandung Selatan, Bubu Jungle menawarkan pemandangan spektakuler Gunung Patuha dan hamparan sawah. Staycation di Bubu Jungle akan membuat Anda dan pasangan terasa seperti honeymoon. Setiap vila dilengkapi private pool dengan air hangat di malam hari. Anda juga bisa menikmati floating breakfast dan barbeque di vila Anda.

5. The GAIA

Pemandangan dari sudut The GAIA (Sumber: Instagram The GAIA Bandung)

Menggabungkan nuansa alam dan art deco, The GAIA jadi lokasi yang tepat untuk staycation romantis bersama pasangan. Tempatnya yang tak jauh dari pusat kota Bandung menambah nilai plus bagi Anda yang tak mau repot soal akses jalan. Staycation di sini, Anda dan pasangan tak perlu ke mana-mana karena fasilitas hotel yang lengkap dan belum banyak dijumpai di tempat lain. Contohnya saja rooftop cinema, music studio, cooking class, yoga dan rock climbing. Selain itu, Anda juga bisa menikmati seni dan desain dari seniman lokal seperti ukiran Mega Suryalaya karya Erwin Windu Pranata yang menghiasi infinity pool di The GAIA.

Untuk terus mendukung pemulihan pariwisata dalam negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan berbagai upaya agar pariwisata lokal dapat mengembangkan usahanya di tengah situasi pandemi Covid-19 dengan mengandalkan wisatawan domestik. Kemenparekraf juga berkolaborasi dengan BUMN InJourney untuk memenuhi misi Indonesia menjadi destinasi pariwisata yang unggul.

“Langkah ini sebagai upaya mewujudkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi khususnya dalam mengembangkan unsur utama pariwisata, atraksi, akomodasi, dan aksesibilitas (3A) di destinasi unggulan tersebut,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Sebentar lagi kan #Valentine, yuk rencanakan staycation romantis dengan pemandangan spektakuler bersama pasangan! Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M serta mengikuti program vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19. Yang pasti staycation Anda bersama pasangan jadi lebih aman dan nyaman.