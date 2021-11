Profil Tim Pesawat Akrobatik yang Beraksi di World Superbike Sirkuit Mandalika

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gegap gempita balap sepeda motor dunia World Superbike di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 19-21 November 2021 berakhir sudah. Dalam kejuaraan internasional itu, langit Pulau Lombok sempat menjadi arena akrobatik sejumlah pesawat yang mengundang decak kagum masyarakat.

Tim akrobatik pesawat itu adalah Jupiter Aerobatic Team atau JAT dari Skadron Pendidikan 102 Wing Pendidikan Terbang Landasan Udara Adisucipto Yogyakarta. Seusai menjalankan tugas, tim Jupiter Aerobatic Team kembali ke markas mereka di Yogyakarta pada Senin, 22 November 2021.

"Semua misi berjalan aman dan lancar sejak berangkat pada 17 November, lalu tampil selama 19-21 November 2021, dan kembali ke markas," kata Komandan Landasan Udara (Danlanud) Adisutjipto, Marsekal Pertama TNI M. Yani Amirullah pada Selasa, 23 November 2021. Di Mandalika, TNI Angkatan Udara Adi Sucipto membawa enam pesawat KT-1B Woong Bee di Mandalika.

Jupiter Aerobatic Team dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto Yogyakarta kembali ke markas seusai tampil di ajang World Superbike di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Dok. Istimewa

Yani menjelaskan, di Mandalika, tim JAT Adi Sucipto menampilkan aksi 15 manuver yaitu Jupiter Roll, Delta Loop, Clover Leaf and Vulcan Pass. Ada pula manuver Leader Benefit, Arrow Head Loop and Break Off, Twin Half Cuban and Jupiter Wheel, Tanggo to diamond loop, The Mirror, Screen Rool, dan Heart Rool Slide. "Tim juga menampilkan manuver Solo Spin, Five Cards Loop and Pass, Roolback, Loop, dan Boom Burst," kata dia.

Kedatangan tim JAT di markas Adi Sucipto, Yogyakarta, disambut meriah oleh keluarga besar TNI Angkatan Udara. Tim itu dipimpin oleh Komandan Skadron Pendidikan 102, Mayor Penerbang Ripdo Utomo yang membawa lima anggota. Mereka dari pesawat Jupiter 2 yang dikemudikan oleh Mayor Pnb I Gusti Ngurah Satya, Jupiter 3 oleh Mayor Pnb Pujo Setyo Anggoro, Jupiter 4 oleh Kapten Pnb Bayu Anugrah, Jupiter 5 oleh Mayor Pnb Habibie, dan Jupiter 6 oleh Mayor Pnb Idham Satria.

Personel Jupiter Aerobatic Team tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto Yogyakarta setelah tampil dalam ajang World Superbike di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Dok. Istimewa

Setelah misi di Mandalika tuntas, tim JAT kembali menjalani latihan rutin minimal dua kali sepekan. "Kecuali saat akan ada event, seperti di Mandalika kemarin, kami lebih intensif berlatih," katanya.

Baca juga:

Pelajaran Akomodasi dari World Superbike untuk Persiapan MotoGP Mandalika

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.